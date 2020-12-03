Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Законопроект о выходном 31 декабря повторно внесут в Госдуму

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал «Парламентской газете», что инициативу о выходном 31 декабря повторно внесут в парламент.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Напомним, в конце ноября в Госдуме отклонили законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Против проголосовал 101 депутат.

Примечательно, что предложение внесли в ГД еще в ноябре 2019 года. В Минитруде объясняли, что перенос не соответствует «нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха».

Однако Нилов заявил, что авторы документа намерены повторно внести законопроект на рассмотрение депутатов.

«Мы готовим еще одно законодательное решение. Оно будет предложено на следующей неделе», — уточнил он.

При этом Нилов не объяснил, чем новая инициатива отличается от отклоненной ранее.

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

Стоит отметить, что решение делать 31 декабря выходным Кремль оставил на усмотрение регионов.

«Пока лишь Белгородская область объявила последний день в году выходным. При этом субботу, 26 декабря, сделали рабочей», — уточняет издание.

Кстати, накануне губернатору Алтайского края Виктору Томенко вновь предложили сделать выходным 31 декабря.

Решение главы региона пока неизвестно, однако мы помним, что год назад он отказался «ломать устоявшийся порядок вещей».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость