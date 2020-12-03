Законопроект о выходном 31 декабря повторно внесут в Госдуму

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал « Парламентской газете », что инициативу о выходном 31 декабря повторно внесут в парламент.

Напомним, в конце ноября в Госдуме отклонили законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Против проголосовал 101 депутат.

Примечательно, что предложение внесли в ГД еще в ноябре 2019 года. В Минитруде объясняли, что перенос не соответствует «нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха».

Однако Нилов заявил, что авторы документа намерены повторно внести законопроект на рассмотрение депутатов.

«Мы готовим еще одно законодательное решение. Оно будет предложено на следующей неделе», — уточнил он.

При этом Нилов не объяснил, чем новая инициатива отличается от отклоненной ранее.

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Стоит отметить, что решение делать 31 декабря выходным Кремль оставил на усмотрение регионов.

«Пока лишь Белгородская область объявила последний день в году выходным. При этом субботу, 26 декабря, сделали рабочей», — уточняет издание.

Кстати, накануне губернатору Алтайского края Виктору Томенко вновь предложили сделать выходным 31 декабря.

Решение главы региона пока неизвестно, однако мы помним, что год назад он отказался «ломать устоявшийся порядок вещей».