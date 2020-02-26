Замначальника полиции Кузбасса рассказал о раскрытии убийства экс-мэра Киселевска

Заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области Александр Табакаев рассказал о раскрытии самых резонансных преступлений 2019 года, пишет « Газета Кемерова ».

Табакаев выступил с отчетным докладом о работе полиции в ходе второго заседания парламента Кузбасса. Одним из таких преступлений стало убийство экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.

«Раскрыто убийство бывшего главы Киселевска, задержаны и арестованы два фигуранта, доказано их участие в совершении еще 10 грабежей и разбоев. У подозреваемых изъяты два гранатомета, девять единиц огнестрельного оружия, 600 патронов, большое количество золотых украшений», — сообщил Табакаев.

Напомним, бывший глава города, занимавший этот пост 16 лет, погиб от огнестрельного ранения во дворе своего дома в поселке Верх-Чумыш в ночь с 30 октября на 1 ноября.

Тело одного из нападавших нашли на месте перестрелки с экс-мэром. Погибший был мастером спорта по вольной борьбе, владел ЧОП и ранее работал спасателем.

После задержали двоих — киллера и водителя, который доставил подельников к объекту и ожидал их в километре от места нападения.

Громкое преступление вошло в число самых обсуждаемых тем в Сибири. Ограбление рассматривается в качестве основной версии преступления. Расследование уголовного дела продолжается.