Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Замначальника полиции Кузбасса рассказал о раскрытии убийства экс-мэра Киселевска

Заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области Александр Табакаев рассказал о раскрытии самых резонансных преступлений 2019 года, пишет «Газета Кемерова».

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Табакаев выступил с отчетным докладом о работе полиции в ходе второго заседания парламента Кузбасса. Одним из таких преступлений стало убийство экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.

«Раскрыто убийство бывшего главы Киселевска, задержаны и арестованы два фигуранта, доказано их участие в совершении еще 10 грабежей и разбоев. У подозреваемых изъяты два гранатомета, девять единиц огнестрельного оружия, 600 патронов, большое количество золотых украшений», — сообщил Табакаев.

Напомним, бывший глава города, занимавший этот пост 16 лет, погиб от огнестрельного ранения во дворе своего дома в поселке Верх-Чумыш в ночь с 30 октября на 1 ноября.

Тело одного из нападавших нашли на месте перестрелки с экс-мэром. Погибший был мастером спорта по вольной борьбе, владел ЧОП и ранее работал спасателем.

После задержали двоих — киллера и водителя, который доставил подельников к объекту и ожидал их в километре от места нападения.

Громкое преступление вошло в число самых обсуждаемых тем в Сибири. Ограбление рассматривается в качестве основной версии преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость