Запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится летом

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России, напоминает Lenta.ru. Он добавил — Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере.
Ранее экзотический материал нашли в лунных породах. Они представляют собой материал, возникший от ударов небесных тел в других регионах Луны, находящихся в 50−400 км от места приземления межпланетного аппарата «Чанъэ-5».
Между тем катастрофических 70 градусов достигала температура на борту поврежденного «Союза».