23 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится летом

Запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля, сообщает ТАСС.

Луна.
Луна.
СС0

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России, напоминает Lenta.ru. Он добавил — Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере.

Ранее экзотический материал нашли в лунных породах. Они представляют собой материал, возникший от ударов небесных тел в других регионах Луны, находящихся в 50−400 км от места приземления межпланетного аппарата «Чанъэ-5».

Между тем катастрофических 70 градусов достигала температура на борту поврежденного «Союза».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость