Запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится летом

Запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля, сообщает ТАСС .

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России, напоминает Lenta.ru. Он добавил — Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере.

Ранее экзотический материал нашли в лунных породах. Они представляют собой материал, возникший от ударов небесных тел в других регионах Луны, находящихся в 50−400 км от места приземления межпланетного аппарата «Чанъэ-5».

Между тем катастрофических 70 градусов достигала температура на борту поврежденного «Союза».