Заработал центр «Веселкино», который закрывали по обвинению в нарушении безопасности

Владимир Гордейчик,
предприниматель, собственник центра «Веселкино»:
Центр открыт по решению суда, который подтвердил нашу правоту: нарушений в организации его работы нет.
«Веселкино» работает на третьем, самом верхнем этаже ТРЦ. Гордейчик пояснил, что на момент старта центра и сейчас законодательно не закреплена норма о размещении подобных заведений не выше второго этажа. Кроме того, ранее он сообщал, что у «Веселкино» есть три эвакуационных выхода, в том числе на улицу.
«Кроме наличия всех работающих систем безопасности, у меня помещение высотой 12 м, откуда вероятность успешной эвакуации в случае пожара в десятки раз выше, чем из низкого помещения», — говорил Гордейчик.
Предприниматель отказался прокомментировать свои планы возместить ущерб за несколько месяцев простоя развлекательного центра. Но он подчеркнул, что предприятие сохранило коллектив и работает в штатном режиме.
Почему закрывали «Веселкино»
Кроме «Веселкино» в Барнауле после проверки закрывали еще несколько развлекательных площадок и в целом торговых центров. Прокуратура оценивала состояние этих заведений и соблюдение правил пожарной безопасности после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 мая 2018 года. Тогда погибли 60 человек, большинство из которых — дети.