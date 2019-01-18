Что происходит с делами о закрытии детской игровой зоны в ТРЦ Galaxy и ДК «Сибэнергомаш»

17 января в Барнауле рассматривали иски прокуратуры к собственникам детской игровой зоны «Веселкино» в ТРЦ Galaxy и ДК «Сибэнергомаш». Вопреки опасениям, дворец культуры закрывать пока не собираются, хотя угроза этого есть. А вот арест с игровой зоны снять не удалось.

«Сибэнергомашу» дали время

К «Сибэнергомашу» у прокуратуры достаточно серьезные претензии. Вот самые главные из них:

пути эвакуации загромождены торговыми точками и ярмарками;

неисправна система пожаротушения под сценой;

пожарная сигнализация работает с нарушениями;

в подвале не работает система аварийной вентиляции.

Как рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Оксана Мухина, собственник активно занимается приведением объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Ярмарка камчатской рыбы в ДК «Сибэнергомаш». Анна Зайкова

В частности, в здании уже идут работы по реконструкции пожарной сигнализации. Поэтому, несмотря на суровые требования в иске — устранить все нарушения и запретить эксплуатировать здание до их ликвидации — прокуратура пока не спешит просить суд закрыть объект для посещения.

Если до окончания судебного следствия собственнику ДК не удастся ликвидировать недочеты, «Сибэнергомаш» могут закрыть. На первом заседании по делу 17 января суд предоставил бизнесмену Михаилу Макарову время для представления доказательств того, что объект безопасен. Следующее заседание состоится через месяц — 22 февраля. Все это время дворец может работать.

«Веселкино» пока не до веселья

Собственник закрытой детской игровой зоны в ТРЦ Galaxy намерен снять арест с объекта: еще до начала рассмотрения дела он подал жалобу на принятие обеспечительных мер в краевой суд. По этой причине уже на предварительном заседании суд Железнодорожного района назначил проведение комплексной пожарно-технической экспертизы. Проводить ее будут независимые эксперты. Это может занять 1−2 месяца.

Игровой центр «Веселкино» в ТРЦ «Галактика». Altapress.ru

Как рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Екатерина Боровкова, представители прокуратуры и МЧС смогут присутствовать на экспертизе и обращать внимание специалистов на те нарушения, которые нашли. Но принять участие в написании заключения они не смогут, так как считаются заинтересованными сторонами.

«У нас нет уверенности в обоснованности требований прокуратуры, поэтому мы и приняли решение их оспорить. По результатам экспертизы уже будет понятно, что нужно устранять, а что нет», — заявил altapress.ru арендатор детской игровой зоны «Веселкино» Владимир Гордейчик.

«Веселкино» не работает с 20 декабря 2018 года — зону закрыли за нарушения пожарной безопасности вместе с аналогичной площадкой «Карамелька». Прокурор настаивает, что такие объекты в принципе нельзя размещать выше второго этажа, тогда как они находятся на 4-м.

«ГЕОмаркет» в ожидании

Движений по делу «ГЕОмаркета» пока нет. Напомним, в ТЦ нашли нарушения пожарной безопасности, которые собственники не устранили даже после получения предписания в апреле, когда шли тотальные проверки объектов массового посещения. Поскольку они относятся к категории опасных, прокуратура подала иск в суд с требованием запретить эксплуатацию объекта до полного устранения проблем. «ГЕОмаркет» закрыли 22 декабря 2018 года.