«Зародить тягу к собирательству»: директор барнаульского музея «Мир камня» рассказал о формуле счастья

— Сергей Иосифович, расскажите как Вы пришли к делу всей своей жизни и с чего начался музей «Мир камня»?
— Камни мне нравились всегда. Я с детства увлекался этой темой. Когда я приехал на Алтай с Урала, то был крайне удивлен тем, что, казалось бы, это второй регион по своему сырьевому богатству, но при этом здесь не было вообще никакого отношения к камню.
Если на Урале это есть в каждой семье, то на Алтае просто ноль, зеро. Впрочем, этому есть объективное объяснение. Дело в том, что в Барнауле камня как такового нет, а есть только песок и глина.
Поэтому и увлекаться этим сложно. Хотя детей, у которых заложен интерес к этой теме, много. То есть получилось так, что интерес есть, но донести до людей его было некому.
Я поставил себе цель — сделать музей, написать книгу, организовать кружковую работу и минералогический туризм. В итоге мы все это смогли создать. Приходите и посмотрите, как у меня второклассники проводят экскурсии для взрослых, объясняя дядям и тетям невероятно интересные и сложные вещи доступным языком.
— Ваш музей, вне всяких сомнений, является совершенно уникальным. Он одновременно выполняет и образовательную, и воспитательную функции. В прямом смысле «заряжает» людей, особенно молодых, делает их заинтересованными. В чем, по-Вашему, секрет?
— Я глубоко убежден, что увлечение и неподдельный интерес к чему-либо, позволяет сделать так, чтобы человек стал эрудированным, образованным, начитанным, стремящимся к правильным вещам.
Вот, например, в школе химию изучают с 8 класса. А у меня дети с первого класса уже знают систему Менделеева. Когда слушаешь детей, вовлекаешь их в процесс, то получаешь такую отдачу и слышишь от них такие предложения, на которые способны далеко не все взрослые.
Да, «Мир камня», наверное, нельзя назвать классическим минералогическим музеем, где исповедуется исключительно научный подход. Но я сознательно пошел по другому пути, но выиграл в «отдаче».
— Как думаете, почему Вам столь успешно удалось реализовать свое начинание?
— Знаете, сегодня я как никогда ощущаю самое ценное для человека — это время. Наверное, в силу возраста. Поэтому все больше задумываюсь о том, чтобы сделать что-то значимое. Сам себе задаю глобальные вопросы. Ловлю себя на мысли, что многие люди бесконечно несчастны.
И я знаю почему! Ведь человек счастлив тогда, когда у него счастливая семья и счастливая работа. Полжизни там — полжизни там. И я абсолютно уверен — человек счастлив тогда, когда у него работа совпадает с увлечением.
Получается интересная вещь. Люди увлекаются одним, образование получают другое, а работают вообще в третьей сфере. Люди, работающие без увлечения — это несчастные люди.
Именно поэтому я уверен, что необходимо с ранних лет заинтересовывать детей, прививать им тягу к знаниям. Мне так нравятся слова Крупской о том, что нельзя прививать ребенку точные науки, сидя в классе.
Мы должны породить в каждом ребенке тягу к собирательству, коллекционированию. И только тогда мы с вами вырастим интересных, эрудированных и увлеченных людей. Куда еще проще?
Поэтому я хочу создать хотя бы небольшую такую нишу. Вот сейчас один музей уже есть. Если получится, если хватит здоровья и сил, то я попробую создать музей руды и музей исторической геологии Алтая.
— То есть в планах у Вас серьезное расширение? Вы хотите организовать новые проекты на уже имеющейся площадке или на новой?
— Музей руды предполагается создать на территории сереброплавильного завода. Это было бы интересно и востребовано.
В конце концов, не за 300 же километров барнаульцам ехать, чтобы посмотреть как будет выглядеть медная руда.
Еще хотелось бы организовать аттракционы. Например, дать возможность посетителям мыть золото, чтобы понять и наглядно увидеть этот процесс. Это же игра, а через игру можно освоить, понять и полюбить очень многое.
Справка
Сергей Иосифович Бергер родился 20 февраля 1954 года в городе Винница УССР. Высшее образование получил, окончив в 1976 году Алтайский политехнический институт (факультет «Технология машиностроения»). 23 года отработал на Алтайском моторном заводе, где занимал должность начальника отдела изобретательства, рационализации и информации. В начале 90-х годов стал гендиректором Межотраслевого хозрасчетного центра научно-технических услуг. В 1999 году создал фирму «Алтай-ПИР», которая работала в сфере общепита и организации досуга. Дополнительное образование получил в Общественном институте патентоведения и международном институте менеджмента «ЛИНК». Сергей Бергер удостаивался от администрации города статуса «Лучший предприниматель Барнаула». Является инициатором создания в Барнауле «Союза ремесленников».
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.