Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 августа 24°C
Жизнь
79

«Зародить тягу к собирательству»: директор барнаульского музея «Мир камня» рассказал о формуле счастья

Счастье — это когда дело всей жизни совпадает с самым важным увлечением. Так считает Сергей Бергер, директор барнаульского музея «Мир камня», который работает в историческом центре краевой столицы и является настоящей точкой притяжения для людей самых разных поколений. В беседе с altapress.ru Сергей Иосифович рассказал о формуле своего успеха и поделился планами развития своих идей и инициатив.

Музей "Мир камня".
Музей "Мир камня".
Алиса Дригина

— Сергей Иосифович, расскажите как Вы пришли к делу всей своей жизни и с чего начался музей «Мир камня»?

— Камни мне нравились всегда. Я с детства увлекался этой темой. Когда я приехал на Алтай с Урала, то был крайне удивлен тем, что, казалось бы, это второй регион по своему сырьевому богатству, но при этом здесь не было вообще никакого отношения к камню.

Если на Урале это есть в каждой семье, то на Алтае просто ноль, зеро. Впрочем, этому есть объективное объяснение. Дело в том, что в Барнауле камня как такового нет, а есть только песок и глина.

Поэтому и увлекаться этим сложно. Хотя детей, у которых заложен интерес к этой теме, много. То есть получилось так, что интерес есть, но донести до людей его было некому.

Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей «Мир камня».
Алиса Дригина

Я поставил себе цель — сделать музей, написать книгу, организовать кружковую работу и минералогический туризм. В итоге мы все это смогли создать. Приходите и посмотрите, как у меня второклассники проводят экскурсии для взрослых, объясняя дядям и тетям невероятно интересные и сложные вещи доступным языком.

— Ваш музей, вне всяких сомнений, является совершенно уникальным. Он одновременно выполняет и образовательную, и воспитательную функции. В прямом смысле «заряжает» людей, особенно молодых, делает их заинтересованными. В чем, по-Вашему, секрет?

— Я глубоко убежден, что увлечение и неподдельный интерес к чему-либо, позволяет сделать так, чтобы человек стал эрудированным, образованным, начитанным, стремящимся к правильным вещам.

Вот, например, в школе химию изучают с 8 класса. А у меня дети с первого класса уже знают систему Менделеева. Когда слушаешь детей, вовлекаешь их в процесс, то получаешь такую отдачу и слышишь от них такие предложения, на которые способны далеко не все взрослые.

Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей «Мир камня».
Алиса Дригина

Да, «Мир камня», наверное, нельзя назвать классическим минералогическим музеем, где исповедуется исключительно научный подход. Но я сознательно пошел по другому пути, но выиграл в «отдаче».

— Как думаете, почему Вам столь успешно удалось реализовать свое начинание?

— Знаете, сегодня я как никогда ощущаю самое ценное для человека — это время. Наверное, в силу возраста. Поэтому все больше задумываюсь о том, чтобы сделать что-то значимое. Сам себе задаю глобальные вопросы. Ловлю себя на мысли, что многие люди бесконечно несчастны.

И я знаю почему! Ведь человек счастлив тогда, когда у него счастливая семья и счастливая работа. Полжизни там — полжизни там. И я абсолютно уверен — человек счастлив тогда, когда у него работа совпадает с увлечением.

Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей «Мир камня».
Алиса Дригина

Получается интересная вещь. Люди увлекаются одним, образование получают другое, а работают вообще в третьей сфере. Люди, работающие без увлечения — это несчастные люди.

Именно поэтому я уверен, что необходимо с ранних лет заинтересовывать детей, прививать им тягу к знаниям. Мне так нравятся слова Крупской о том, что нельзя прививать ребенку точные науки, сидя в классе.

Мы должны породить в каждом ребенке тягу к собирательству, коллекционированию. И только тогда мы с вами вырастим интересных, эрудированных и увлеченных людей. Куда еще проще?

Поэтому я хочу создать хотя бы небольшую такую нишу. Вот сейчас один музей уже есть. Если получится, если хватит здоровья и сил, то я попробую создать музей руды и музей исторической геологии Алтая.

Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей «Мир камня».
Алиса Дригина

— То есть в планах у Вас серьезное расширение? Вы хотите организовать новые проекты на уже имеющейся площадке или на новой?

— Музей руды предполагается создать на территории сереброплавильного завода. Это было бы интересно и востребовано.

В конце концов, не за 300 же километров барнаульцам ехать, чтобы посмотреть как будет выглядеть медная руда.

Еще хотелось бы организовать аттракционы. Например, дать возможность посетителям мыть золото, чтобы понять и наглядно увидеть этот процесс. Это же игра, а через игру можно освоить, понять и полюбить очень многое.

Музей &quot;Мир камня&quot;.
Музей «Мир камня».
Алиса Дригина

Справка

Сергей Иосифович Бергер родился 20 февраля 1954 года в городе Винница УССР. Высшее образование получил, окончив в 1976 году Алтайский политехнический институт (факультет «Технология машиностроения»). 23 года отработал на Алтайском моторном заводе, где занимал должность начальника отдела изобретательства, рационализации и информации. В начале 90-х годов стал гендиректором Межотраслевого хозрасчетного центра научно-технических услуг. В 1999 году создал фирму «Алтай-ПИР», которая работала в сфере общепита и организации досуга. Дополнительное образование получил в Общественном институте патентоведения и международном институте менеджмента «ЛИНК». Сергей Бергер удостаивался от администрации города статуса «Лучший предприниматель Барнаула». Является инициатором создания в Барнауле «Союза ремесленников».

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость