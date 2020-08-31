«Зародить тягу к собирательству»: директор барнаульского музея «Мир камня» рассказал о формуле счастья

Счастье — это когда дело всей жизни совпадает с самым важным увлечением. Так считает Сергей Бергер, директор барнаульского музея «Мир камня», который работает в историческом центре краевой столицы и является настоящей точкой притяжения для людей самых разных поколений. В беседе с altapress.ru Сергей Иосифович рассказал о формуле своего успеха и поделился планами развития своих идей и инициатив.

— Сергей Иосифович , расскажите как Вы пришли к делу всей своей жизни и с чего начался музей «Мир камня»?

— Камни мне нравились всегда. Я с детства увлекался этой темой. Когда я приехал на Алтай с Урала, то был крайне удивлен тем, что, казалось бы, это второй регион по своему сырьевому богатству, но при этом здесь не было вообще никакого отношения к камню.

Если на Урале это есть в каждой семье, то на Алтае просто ноль, зеро. Впрочем, этому есть объективное объяснение. Дело в том, что в Барнауле камня как такового нет, а есть только песок и глина.

Поэтому и увлекаться этим сложно. Хотя детей, у которых заложен интерес к этой теме, много. То есть получилось так, что интерес есть, но донести до людей его было некому.

Музей «Мир камня». Алиса Дригина

Я поставил себе цель — сделать музей, написать книгу, организовать кружковую работу и минералогический туризм. В итоге мы все это смогли создать. Приходите и посмотрите, как у меня второклассники проводят экскурсии для взрослых, объясняя дядям и тетям невероятно интересные и сложные вещи доступным языком.

— Ваш музей , вне всяких сомнений , является совершенно уникальным. Он одновременно выполняет и образовательную , и воспитательную функции. В прямом смысле «заряжает» людей , особенно молодых , делает их заинтересованными. В чем , по-Вашему , секрет?

— Я глубоко убежден, что увлечение и неподдельный интерес к чему-либо, позволяет сделать так, чтобы человек стал эрудированным, образованным, начитанным, стремящимся к правильным вещам.

Вот, например, в школе химию изучают с 8 класса. А у меня дети с первого класса уже знают систему Менделеева. Когда слушаешь детей, вовлекаешь их в процесс, то получаешь такую отдачу и слышишь от них такие предложения, на которые способны далеко не все взрослые.

Музей «Мир камня». Алиса Дригина

Да, «Мир камня», наверное, нельзя назвать классическим минералогическим музеем, где исповедуется исключительно научный подход. Но я сознательно пошел по другому пути, но выиграл в «отдаче».

— Как думаете , почему Вам столь успешно удалось реализовать свое начинание?

— Знаете, сегодня я как никогда ощущаю самое ценное для человека — это время. Наверное, в силу возраста. Поэтому все больше задумываюсь о том, чтобы сделать что-то значимое. Сам себе задаю глобальные вопросы. Ловлю себя на мысли, что многие люди бесконечно несчастны.

И я знаю почему! Ведь человек счастлив тогда, когда у него счастливая семья и счастливая работа. Полжизни там — полжизни там. И я абсолютно уверен — человек счастлив тогда, когда у него работа совпадает с увлечением.

Музей «Мир камня». Алиса Дригина

Получается интересная вещь. Люди увлекаются одним, образование получают другое, а работают вообще в третьей сфере. Люди, работающие без увлечения — это несчастные люди.

Именно поэтому я уверен, что необходимо с ранних лет заинтересовывать детей, прививать им тягу к знаниям. Мне так нравятся слова Крупской о том, что нельзя прививать ребенку точные науки, сидя в классе.

Мы должны породить в каждом ребенке тягу к собирательству, коллекционированию. И только тогда мы с вами вырастим интересных, эрудированных и увлеченных людей. Куда еще проще?

Поэтому я хочу создать хотя бы небольшую такую нишу. Вот сейчас один музей уже есть. Если получится, если хватит здоровья и сил, то я попробую создать музей руды и музей исторической геологии Алтая.

Музей «Мир камня». Алиса Дригина

— То есть в планах у Вас серьезное расширение? Вы хотите организовать новые проекты на уже имеющейся площадке или на новой?

— Музей руды предполагается создать на территории сереброплавильного завода. Это было бы интересно и востребовано.

В конце концов, не за 300 же километров барнаульцам ехать, чтобы посмотреть как будет выглядеть медная руда.

Еще хотелось бы организовать аттракционы. Например, дать возможность посетителям мыть золото, чтобы понять и наглядно увидеть этот процесс. Это же игра, а через игру можно освоить, понять и полюбить очень многое.

Музей «Мир камня». Алиса Дригина

Справка Сергей Иосифович Бергер родился 20 февраля 1954 года в городе Винница УССР. Высшее образование получил, окончив в 1976 году Алтайский политехнический институт (факультет «Технология машиностроения»). 23 года отработал на Алтайском моторном заводе, где занимал должность начальника отдела изобретательства, рационализации и информации. В начале 90-х годов стал гендиректором Межотраслевого хозрасчетного центра научно-технических услуг. В 1999 году создал фирму «Алтай-ПИР», которая работала в сфере общепита и организации досуга. Дополнительное образование получил в Общественном институте патентоведения и международном институте менеджмента «ЛИНК». Сергей Бергер удостаивался от администрации города статуса «Лучший предприниматель Барнаула». Является инициатором создания в Барнауле «Союза ремесленников».

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.