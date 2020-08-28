Цитадель традиций и ремесел. История успеха барнаульских мастеров

Город, как явление и объединение людей, всегда был средоточием ремесел. Именно в городах в свое время мастеровые люди создавали гильдии, цеха, артели. И именно ремесло дало толчок в развитии экономики, став родоначальником промышленности в современном смысле этого слова. Однако сейчас в условиях постиндустриального общества и массового производства товаров со стороны общества возрастает запрос на штучную продукцию, а это повышает спрос на изделия ремесленников в более традиционном выражении.

Altapress.ru в преддверии 290-летия Барнаула пообщался с мастеровыми людьми краевой столицы, а также с теми, кто в своей работе или увлечении апеллирует к прошлому, сохраняет историю, традиции и призывает не забывать о духовной наполненности труда.

Откуда начался Алтай

Многие склонны разделять мнение, что современная история Алтая началась с Колывани, а точнее с Камнерезного завода, снискавшего мировую славу. С данным тезисом полностью согласна менеджер этого предприятия Елена Гикал, представляющая камнерезный завод в Барнауле.

«История нашего завода — это история Алтая», — подчеркивает Елена Григорьевна, акцентируя внимание на том, что предприятие до сих пор хранит вековые традиции своих мастеров.

Именно отсюда вышла знаменитая Царица ваз — самая большая в мире ваза из яшмы, установленная в Эрмитаже.

«Изображение чаши, символизирующей достоинство, храбрость, мужество, помещено на герб Алтайского края. Большая часть Колыванских изделий сохранилась до наших дней в Государственном Эрмитаже, в Павловском и Царско-Сельском дворцах-музеях», — добавляет собеседница.

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru

Помимо этого изделия Колыванского камнерезного завода можно увидеть в Америке, Франции, Англии, Нидерландах, Германии, Австрии, Швеции.

Традиции колыванских камнерезов прошли и через царский, и через советские периоды отечественной истории. Чтят их и теперь.

«Сегодня ГУП „Колыванский камнерезный завод“ активно участвует в госзаказах. В рамках краевых адресных инвестиционных программ для краевых министерств изготавливаются мозаичные панно, вазы из камня, различные виды сувенирной продукции», — отмечает Елена Гикал.

Свое слово завод говорит и в вопросе благоустройства городов Алтая, в том числе и Барнаула — на предприятии изготавливается бордюр, брусчатка, облицовочная плитка.

Уличная декоративная ваза , изготовленная на Колыванском камнерезном заводе. предоставлено Андреем Михеевым

Говоря о том, какими качествами обладают сотрудники колыванского завода, Елена Гикал подчеркивает: «Самое главное при работе с камнем-терпение и высокий профессионализм. Люди, отдавшие камнерезному делу не один десяток лет, обладают этими качествами и желанием прославлять камнерезное искусство Колывани и дальше».

Чудесный мир камня

Но камень влечет и вдохновляет не только мастеров из Колывани. В Барнауле ярым популяризатором этой темы является Сергей Бергер, возглавляющий музей «Мир Камня» и стоявший у истоков «Союза ремесленников».

Рассказывая о том, как создавался «Мир Камня», Сергей Иосифович вспоминает: «Когда я приехал на Алтай с Урала, я был очень удивлен тем, что, по сути, это второй регион по своей значимости и сырьевому богатству, но здесь нет никакого отношения к камню. На Урале в каждой семье это есть. А на Алтае — не было вообще — зеро, ноль. Поэтому я для себя поставил цель — сделать музей, написать книгу, организовать кружковую работу и организовать минералогический туризм, что в итоге мы и сделали».

Сегодня музей Сергея Бергера является настоящей точкой притяжения — горожане интересуются представленной коллекцией, а кружковцы, многим из которых по семь-восемь лет, рассказывают взрослым барнаульцам о свойствах камней и сами водят экскурсии.

Музей «Мир камня». Алиса Дригина

Говоря о формуле своего успеха, Сергей Иосифович отмечает: «Человек счастлив тогда, когда у него счастливая семья и счастливая работа. А что такое счастливая работа? Это когда она совпадает с увлечением, когда тебе самому интересно то, чем ты занимаешься! Только заинтересовав людей, а особенно детей, мы получим с вами интересных, эрудированных и увлеченных личностей».

У Сергея Бергера большие планы. Помимо действующего музея он бы хотел создать музей руды и музей исторической геологии Алтая с аттракционами и возможностью настоящего погружения людей в мир камня.

От магнитов к пилораме

Свое дело, обращенное к наследию прошлого, может начаться с чего угодно. Например, с увиденного за границей стула. Именно так произошло в семье известной барнаульской ремесленницы Юлии Воронцовой.

«Идея ручного труда пришла, когда мы отдыхали в Юго-Восточной Азии. Супруг на балконе увидел стул, который его вдохновил. Он снял мерки и по возвращении в Барнаул изготовил такой же. Этот стул по сей день стоит у нас на даче в домике», — вспоминает собеседница.

Именно из этого вырос семейный бизнес. Сначала супруги делали различные сувениры и магнитик, обращаясь к восточной тематике и китайским иероглифам. Свою продукцию они выставляли на барнаульских ярмарках.

А затем дело встало на более широкую ногу — семья приобрела лазерное оборудование, начались закупки древесины.

«Теперь мы сами ее сушим, также у нас есть небольшая пилорама», — рассказывает Юлия.

Сейчас все больше семья ремесленников обращается к храмовой православной тематике и хочет получить благословение епархии на то, чтобы предлагать свою продукцию церкви.

Размышляя на предмет того, как она стала успешным ремесленником, Юлия Воронцова отмечает, что в этом есть немалая роль генной памяти — и в ее роду, и в роду ее супруга были мастеровые предки.

Кроме того, уверена Юлия, всегда нужно учиться. «Сегодня я вхожу в самые разные бизнес-сообщества Алтайского края, постоянно образовываюсь, получаю знания о том, как увеличить масштаб своей деятельности и как правильно инвестировать. Но самое главное — надо быть вернымсвоей мечте», — подчеркивает ремесленница.

Спрос на единичный товар

Еще один известный барнаульский ремесленник — Иван Мозговой. Графикой и скульптурой он занимается давно.

Иван Мозговой. vk.com.

С ручным трудом, как вспоминает сам Иван, он столкнулся в детстве — лет с семи был подмастерьем.

Коммерческими заказами он стал заниматься примерно с 2016 года. Ремесленник отмечает, что сегодня спрос на продукцию ручной работы значительно больше, чем несколько лет назад.

Связывает он это с тем, что люди все сильнее ценят оригинальные изделия, выходящие за рамки масс-маркета.

Кроме того, все более упорядочивается и сам рынок — появляются союзы мастеров, объединения ремесленников, разного рода артели, что, конечно, играет на руку тем, кто выбрал для себя в качестве стези ручной труд.

Верить в себя и делать свое дело

Барнаульский мастер художественной росписи Анна Гунина — живое подтверждение того, как настоящее увлечение и страсть определяет бытие человека. Уже 45 лет народный мастер Алтайского края не выпускает кисти для росписи из рук.

Говоря о том, что помогает творить и вдохновляться столь долгий срок, Анна Николаевна уверенно заявляет: «Нужно верить в себя и делать свое дело, несмотря ни на что. Если ты взялся, то нужно идти до конца через годы, не считаясь со временем, болячками и обыденными делами. А еще важно терпение и постоянное саморазвитие. Достиг какого-то рубежа и идешь дальше».

Анна Гунина , мастер художественной росписи. Дмитрий Лямзин

Ремесленница убеждена — в профессию нужно углубляться, поскольку пределов для познания просто нет.

«Время движется, поколения меняются, возникают какие-то новшества. Поэтому все нужно познавать, идти в ногу со временем, но не забывая и не ломая традиционные основы», — добавляет собеседница.

А еще Анна Николаевна считает, что если относиться ко всему с любовью, то непременно все будет получаться, а окружающий мир будет тебя радовать каждый день.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.