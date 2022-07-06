6 июля
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Жизнь

Зарплата до 110 тысяч рублей: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда Алтайского края

Более 900 вакансий предлагают работодатели молодым специалистам в Алтайском крае, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на портал по труду и занятости населения региона.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Работодатели ищут специалистов из самых разных сфер — от бухгалтеров и воспитателей до спасателей и архитекторов. Больше всего специалистов ищут в сфере медицины и образования.

Работники нужны как в Барнауле, так и в других городах и районах региона.

Самая высокооплачиваемая вакансия на сегодняшний день — дорожный мастер на железной дороге. Специалисту готовы платить от 65 до 110 тыс рублей.

На второй строчке — врач-рентгенолог для Рубцовского онкодиспансера. Медику обещают от 60 до 70 тыс рублей в месяц.

На третьей и четвертой позиции снова врачи — на этот раз терапевты. Зовут их в Рубцовскую городскую больницу № 2. Зарплата — 60 тыс рублей.

На пятом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий — инженер-конструктор в ООО «КЭС». Работнику готовы платить от 55 до 100 тыс рублей.

Полный список вакансий можно посмотреть здесь.

Ранее эксперты назвали самые выгодные вакансии для подработки в Алтайском крае.

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