22 января
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Жизнь

Зарплата водителей скорой помощи выросла в сибирском регионе

После проведения индексации заработная плата водителей скорой помощи в Новосибирске выросла до 35−40 тыс. рублей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Об этом стало известно во время встречи министра здравоохранения Константина Хальзова с работниками «Медтранса».

По словам водителей неотложек, зарплата выросла, но хотелось бы больше — работа на скорой у них тяжелая.

Также работники рассказали, что у нескольких подстанций маленькая территория, не всем автомобилям хватает места и не везде есть автомойка.

На это Хальзов ответил, что Минздрав и «Минтранс» продолжат работу по улучшению условий труда.

Ранее стало известно, что в алтайском селе скорая не доехала к пациенту из-за неочищенной дороги.

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