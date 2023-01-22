Зарплата водителей скорой помощи выросла в сибирском регионе

Об этом стало известно во время встречи министра здравоохранения Константина Хальзова с работниками «Медтранса».
По словам водителей неотложек, зарплата выросла, но хотелось бы больше — работа на скорой у них тяжелая.
Также работники рассказали, что у нескольких подстанций маленькая территория, не всем автомобилям хватает места и не везде есть автомойка.
На это Хальзов ответил, что Минздрав и «Минтранс» продолжат работу по улучшению условий труда.
Ранее стало известно, что в алтайском селе скорая не доехала к пациенту из-за неочищенной дороги.
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