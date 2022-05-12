Зарплатный фонд алтайских бюджетников вырастет на 15%

В соответствии с федеральными нормативами изменился подход к регулированию оплаты труда государственных гражданских служащих. У различных категорий работников повышение зарплат составит от 10% до 20%.
При этом рост зарплат краевых госслужащих не превысит аналогичные показатели у других категорий бюджетников.
Также министр сообщил, что проводится системная работа по увеличению гарантированной части оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках фонда оплаты труда.
Всего в Алтайском крае насчитывается порядка 160 тыс. работников бюджетной сферы, в их число входят государственные гражданские и муниципальные служащие.