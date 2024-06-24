24 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Засекреченные свидетели, дело-1937 и комната присяжных. Малоизвестные факты из жизни алтайского Дворца правосудия

В минувшую пятницу суды Алтайского края принимали журналистов. Идею показать те стороны работы судей, о которых мало известно широкой публике, предложил в апреле директор ГТРК «Алтай» Олег Говорщенко на круглом столе – там обсуждались проблемы взаимодействия СМИ и судов. Чтобы провести день открытых дверей, Совет судей даже принял 17 мая специальное постановление. Altapress.ru побывал во Дворце правосудия - рассказываем, что неожиданного мы там увидели и услышали.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
Altapress.ru

Здание

Мало кто знает, что здание Дворца правосудия на пр. Ленина, 25, в котором краевой суд работает с 1991 года, не приспособлено для своих целей. И председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков изучает возможности строительства в Барнауле нового – полностью отвечающего требованиям.

Для судов это здание не проектировалось – около 50 лет его занимал краевой комитет партии, для которого оно, собственно, и возводилось в 1939 году.

«Все, что можно было сделать, мы сделали», - говорит Эдуард Ермаков. Но стандарты проектирования судебных зданий в последние годы сильно изменились.

Алтайский краевой суд. У входа в кабинет председателя суда.
Алтайский краевой суд. У входа в кабинет председателя суда.
Altapress.ru

История

Не очень известно и то, что здание это изначально было намного меньше сегодняшнего. В 1946 году его достроили в первый раз – пристройка выходит во внутренний двор и снаружи о ее существовании невозможно догадаться.

Затем, уже в 1976 году, достроили еще два крыла, которые выходят на улицы Анатолия и Интернациональная. В плане здание похоже на букву «Е».

Кстати, краевой суд в это время (и до 1991 года) располагался на ул. Льва Толстого, 2 - там, где сегодня музей истории литературы, искусства и культуры.

Алтайский краевой суд. Внутренний двор.
Алтайский краевой суд. Внутренний двор.
Altapress.ru

Стандарты

Теперь о стандартах. Здание это не соответствует нормам по площади (это во-первых), хотя, на первый взгляд, оно вовсе не маленькое. Но по современным стандартам площадь краевого суда должна составлять не менее 18 тыс. кв. метров, сказал Эдуард Ермаков. У нынешнего здания - меньше 9 тыс.

В итоге не хватает места посетителям, не хватает их и судьям - некоторые сидят в кабинете по двое. Для справки: в краевом суде 89 судей и 168 сотрудников аппарата.

Но дело не только в площади. Есть требования и к высоте помещений, и к планировке залов, ширине проходов и т. п. Кроме того, в зданиях судов должны быть разделены потоки посетителей, судей и подсудимых.

Алтайский краевой суд. Кабинет судьи, находящегося в отпуске.
Алтайский краевой суд. Кабинет судьи, находящегося в отпуске.
Altapress.ru

Строительство

Не все знают и то, что на Алтае есть здание суда, соответствующие требованиям. Расположено оно на ул. Папанинцев, 130, а размещены в нем Центральный и Железнодорожный райсуды Барнаула.

Но затеять новое строительство здания суда сегодня трудно. Во-первых, из-за дороговизны. В 2015 году здание на ул. Папанинцев обошлось в 850 млн рублей. А с того времени стройка подорожала в два-три раза.

Во-вторых, удобные участки в Барнауле практически все заняты, объяснил председатель суда. Так что на вопрос, будет ли строиться новое здание краевого суда, ответа пока нет.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Анна Зайкова

Оборудование

Тем не менее в краевом суде есть все (или почти все) современное оборудование, которое используют в судебной системе России. Из не очень распространенных в быту устройств корреспонденту altapress.ru приглянулся аппарат «документ-камера».

Он нужен, чтобы транслировать на большой экран документы в высоком разрешении.

Часть залов оборудованы интересной системой скрытого свидетеля – она позволяет слышать в зале заседания его голос в измененном виде, но не раскрывать его личность. Показания он дает, находясь в другой комнате (при этом сам он видит зал).

В Алтайском краевом суде в 2023 году было засекречено около десятка свидетелей в четырех-пяти уголовных делах, рассмотренных судом в качестве первой инстанции (а не апелляционной), рассказал Дмитрий Пашков, зампредседателя краевого суда.

Документа-камера. Алтайский краевой суд.
Документа-камера. Алтайский краевой суд.
Altapress.ru

Секретность

В каких случаях засекречивают свидетелей? Это происходит еще на стадии предварительного расследования, объяснил Дмитрий Пашков.

Свидетель, который опасается противоправных действий со стороны участников уголовного судопроизводства, пишет заявление следователю. И тот принимает решение о сохранении в тайне его истинных данных.

Следователь присваивает свидетелю псевдоним, под которым он дает показания. Протокол он тоже подписывает вымышленной подписью.

Дмитрий Пашков. Заместитель председателя Алтайского краевого суда.
Дмитрий Пашков. Заместитель председателя Алтайского краевого суда.
Altapress.ru

«Когда дело поступает в краевой суд, истинные данные этого свидетеля содержатся в опечатанном конверте. Удостоверяется личность свидетеля, а затем изменяется его голос, то есть участники процесса не знают и не видят, кого мы допрашиваем, и не имеют возможности идентифицировать его в том числе по голосу», - рассказал Дмитрий Пашков.

Присяжные

Теперь немного о судах с участием присяжных. Для таких дел в краевом суде предусмотрено четыре особых зала, один из них тоже показали журналистам. От других он отличается, в первую очередь, размерами – ведь в нем надо найти место для 12 присяжных.

Дел, в которых участвуют присяжные заседатели, не очень много (это убийства с отягчающими обстоятельствами и ряд других, установленных законом), поэтому зал также используют для рассмотрения других дел.

Вообще же, ходатайство об участии присяжных заявляет сторона подсудимых. Присяжные выносят вердикт в особой комнате, находящейся за этим залом. Ничего особенного в ней нет - столы, стулья, шкаф.

Алтайский краевой суд. Комната для присяжных.
Алтайский краевой суд. Комната для присяжных.
Altapress.ru

Скамья

Выяснилось при этом, что в последнее время есть проблемы с формированием скамьи присяжных заседателей. Люди, получив извещение, не являются в суд, зачастую не объясняя причин.

«Причины бывают и объективные – человек переехал в другой город или его не отпускают с работы», - рассказала Оксана Головина, помощник председателя Алтайского краевого суда.

Ответственность за неявку не предусмотрена. Но, тем не менее, в суде призвали быть более законопослушными. И если пришло извещение о внесении вас в список кандидатов в присяжные, не оставлять его без ответа.

Алтайский краевой суд. Оксана Головина.
Алтайский краевой суд. Оксана Головина.
Altapress.ru

Архив

Не все тоже знают, что самое старое судебное дело, которое хранится в архиве краевого суда, датировано 1937 годом. Хотя, как известно, судопроизводство на Алтае велось еще в XVIII веке. Но тут все связано с появление Алтайского края как отдельного региона.

По словам Дины Башкатовой, консультанта общего отдела, после того как Западно-Сибирский край разделился на два региона – Новосибирскую область и Алтайский край – и был создан краевой суд. А это и произошло в 1937-м.

Одно из первых дел, которые суд рассмотрел, связано с обвинением в контрреволюционной агитации Петра Ларина (ст. 58-10 УК РСФСР). Его заслушали 17 декабря 1937 года.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
Altapress.ru
Алтайский краевой суд. Дело 1937 года.
Алтайский краевой суд. Дело 1937 года.
Altapress.ru
Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
Altapress.ru

Это дело хранится в архиве. В целом же в архиве краевого суда более 3 тыс. документов постоянного хранения. Часть документов имеет ограниченный срок хранения и по мере его истечения уничтожаются.

Досуг

Довольно неожиданной оказалась информация о том, что в краевом суде есть театральная студия и вокально-инструментальный ансамбль. Название ансамбля - «Другое дело» («ДД»).

Участники этих творческих групп – судьи. Театральная студия уже поставила два спектакля, последний – по повести Владимира Тендрякова «Ночь перед выпуском».

Репетиции творчески активных судейских работников проходят в актовом зале – здесь же они показывают спектакли и музыкальные композиции для других судей и их семей.

На вопрос, кто в судах самый заядлый барабанщик, корреспонденту altapress.ru ответили: судья Центрального райсуда Барнаула Иван Жиляков и председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков.

Как оказалось, судьи и сами сочиняют музыку. Но пока ни одной собственной композиции зрителям представлено не было – их еще репетируют.

Алтайский краевой суд. Музей.
Алтайский краевой суд. Музей.
Altapress.ru

Атрибуты

Журналисты также поинтересовались, почему в качестве символа судебной власти принято демонстрировать молоток.

«Может быть, его и использовали тогда, когда шло становление судебной системы. Но те молотки, которые мы храним в нашем музее, сугубо сувенирные», - объяснила Дина Башкатова.

А вот мантии судьи надевают на заседание в обязательном порядке. Их шьют, снимая мерки у каждого судьи, а подрядчиков находят посредством тендеров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость