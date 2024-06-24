В минувшую пятницу суды Алтайского края принимали журналистов. Идею показать те стороны работы судей, о которых мало известно широкой публике, предложил в апреле директор ГТРК «Алтай» Олег Говорщенко на круглом столе – там обсуждались проблемы взаимодействия СМИ и судов. Чтобы провести день открытых дверей, Совет судей даже принял 17 мая специальное постановление. Altapress.ru побывал во Дворце правосудия - рассказываем, что неожиданного мы там увидели и услышали.

Здание

Мало кто знает, что здание Дворца правосудия на пр. Ленина, 25, в котором краевой суд работает с 1991 года, не приспособлено для своих целей. И председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков изучает возможности строительства в Барнауле нового – полностью отвечающего требованиям.

Для судов это здание не проектировалось – около 50 лет его занимал краевой комитет партии, для которого оно, собственно, и возводилось в 1939 году.

«Все, что можно было сделать, мы сделали», - говорит Эдуард Ермаков. Но стандарты проектирования судебных зданий в последние годы сильно изменились.

Алтайский краевой суд. У входа в кабинет председателя суда. Altapress.ru

История

Не очень известно и то, что здание это изначально было намного меньше сегодняшнего. В 1946 году его достроили в первый раз – пристройка выходит во внутренний двор и снаружи о ее существовании невозможно догадаться.

Затем, уже в 1976 году, достроили еще два крыла, которые выходят на улицы Анатолия и Интернациональная. В плане здание похоже на букву «Е».

Кстати, краевой суд в это время (и до 1991 года) располагался на ул. Льва Толстого, 2 - там, где сегодня музей истории литературы, искусства и культуры.

Алтайский краевой суд. Внутренний двор. Altapress.ru

Стандарты

Теперь о стандартах. Здание это не соответствует нормам по площади (это во-первых), хотя, на первый взгляд, оно вовсе не маленькое. Но по современным стандартам площадь краевого суда должна составлять не менее 18 тыс. кв. метров, сказал Эдуард Ермаков. У нынешнего здания - меньше 9 тыс.

В итоге не хватает места посетителям, не хватает их и судьям - некоторые сидят в кабинете по двое. Для справки: в краевом суде 89 судей и 168 сотрудников аппарата.

Но дело не только в площади. Есть требования и к высоте помещений, и к планировке залов, ширине проходов и т. п. Кроме того, в зданиях судов должны быть разделены потоки посетителей, судей и подсудимых.

Алтайский краевой суд. Кабинет судьи, находящегося в отпуске. Altapress.ru

Строительство

Не все знают и то, что на Алтае есть здание суда, соответствующие требованиям. Расположено оно на ул. Папанинцев, 130, а размещены в нем Центральный и Железнодорожный райсуды Барнаула.

Но затеять новое строительство здания суда сегодня трудно. Во-первых, из-за дороговизны. В 2015 году здание на ул. Папанинцев обошлось в 850 млн рублей. А с того времени стройка подорожала в два-три раза.

Во-вторых, удобные участки в Барнауле практически все заняты, объяснил председатель суда. Так что на вопрос, будет ли строиться новое здание краевого суда, ответа пока нет.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Оборудование

Тем не менее в краевом суде есть все (или почти все) современное оборудование, которое используют в судебной системе России. Из не очень распространенных в быту устройств корреспонденту altapress.ru приглянулся аппарат «документ-камера».

Он нужен, чтобы транслировать на большой экран документы в высоком разрешении.

Часть залов оборудованы интересной системой скрытого свидетеля – она позволяет слышать в зале заседания его голос в измененном виде, но не раскрывать его личность. Показания он дает, находясь в другой комнате (при этом сам он видит зал).

В Алтайском краевом суде в 2023 году было засекречено около десятка свидетелей в четырех-пяти уголовных делах, рассмотренных судом в качестве первой инстанции (а не апелляционной), рассказал Дмитрий Пашков, зампредседателя краевого суда.

Документа-камера. Алтайский краевой суд. Altapress.ru

Секретность

В каких случаях засекречивают свидетелей? Это происходит еще на стадии предварительного расследования, объяснил Дмитрий Пашков.

Свидетель, который опасается противоправных действий со стороны участников уголовного судопроизводства, пишет заявление следователю. И тот принимает решение о сохранении в тайне его истинных данных.

Следователь присваивает свидетелю псевдоним, под которым он дает показания. Протокол он тоже подписывает вымышленной подписью.

Дмитрий Пашков. Заместитель председателя Алтайского краевого суда. Altapress.ru

«Когда дело поступает в краевой суд, истинные данные этого свидетеля содержатся в опечатанном конверте. Удостоверяется личность свидетеля, а затем изменяется его голос, то есть участники процесса не знают и не видят, кого мы допрашиваем, и не имеют возможности идентифицировать его в том числе по голосу», - рассказал Дмитрий Пашков.

Присяжные

Теперь немного о судах с участием присяжных. Для таких дел в краевом суде предусмотрено четыре особых зала, один из них тоже показали журналистам. От других он отличается, в первую очередь, размерами – ведь в нем надо найти место для 12 присяжных.

Дел, в которых участвуют присяжные заседатели, не очень много (это убийства с отягчающими обстоятельствами и ряд других, установленных законом), поэтому зал также используют для рассмотрения других дел.

Вообще же, ходатайство об участии присяжных заявляет сторона подсудимых. Присяжные выносят вердикт в особой комнате, находящейся за этим залом. Ничего особенного в ней нет - столы, стулья, шкаф.

Алтайский краевой суд. Комната для присяжных. Altapress.ru

Скамья

Выяснилось при этом, что в последнее время есть проблемы с формированием скамьи присяжных заседателей. Люди, получив извещение, не являются в суд, зачастую не объясняя причин.

«Причины бывают и объективные – человек переехал в другой город или его не отпускают с работы», - рассказала Оксана Головина, помощник председателя Алтайского краевого суда.

Ответственность за неявку не предусмотрена. Но, тем не менее, в суде призвали быть более законопослушными. И если пришло извещение о внесении вас в список кандидатов в присяжные, не оставлять его без ответа.

Алтайский краевой суд. Оксана Головина. Altapress.ru

Архив

Не все тоже знают, что самое старое судебное дело, которое хранится в архиве краевого суда, датировано 1937 годом. Хотя, как известно, судопроизводство на Алтае велось еще в XVIII веке. Но тут все связано с появление Алтайского края как отдельного региона.

По словам Дины Башкатовой, консультанта общего отдела, после того как Западно-Сибирский край разделился на два региона – Новосибирскую область и Алтайский край – и был создан краевой суд. А это и произошло в 1937-м.

Одно из первых дел, которые суд рассмотрел, связано с обвинением в контрреволюционной агитации Петра Ларина (ст. 58-10 УК РСФСР). Его заслушали 17 декабря 1937 года.

Алтайский краевой суд. Altapress.ru Алтайский краевой суд. Дело 1937 года. Altapress.ru Алтайский краевой суд. Altapress.ru

Это дело хранится в архиве. В целом же в архиве краевого суда более 3 тыс. документов постоянного хранения. Часть документов имеет ограниченный срок хранения и по мере его истечения уничтожаются.

Досуг

Довольно неожиданной оказалась информация о том, что в краевом суде есть театральная студия и вокально-инструментальный ансамбль. Название ансамбля - «Другое дело» («ДД»).

Участники этих творческих групп – судьи. Театральная студия уже поставила два спектакля, последний – по повести Владимира Тендрякова «Ночь перед выпуском».

Репетиции творчески активных судейских работников проходят в актовом зале – здесь же они показывают спектакли и музыкальные композиции для других судей и их семей.

На вопрос, кто в судах самый заядлый барабанщик, корреспонденту altapress.ru ответили: судья Центрального райсуда Барнаула Иван Жиляков и председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков.

Как оказалось, судьи и сами сочиняют музыку. Но пока ни одной собственной композиции зрителям представлено не было – их еще репетируют.

Алтайский краевой суд. Музей. Altapress.ru

Атрибуты

Журналисты также поинтересовались, почему в качестве символа судебной власти принято демонстрировать молоток.

«Может быть, его и использовали тогда, когда шло становление судебной системы. Но те молотки, которые мы храним в нашем музее, сугубо сувенирные», - объяснила Дина Башкатова.

А вот мантии судьи надевают на заседание в обязательном порядке. Их шьют, снимая мерки у каждого судьи, а подрядчиков находят посредством тендеров.

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