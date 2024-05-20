Затяжная геомагнитная буря набирает обороты. Чем опасны метеоудары 20 мая

Магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии до утра 21 мая, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

После 15:00 по московскому времени активность возмущений в магнитосфере начнет расти. Индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов — это слабая магнитная буря.

Геомагнитные удары способны воздействовать только на людей с ослабленным организмом. Предотвратить ухудшение самочувствия можно с помощью отдыха, сбалансированного рациона и регулярных занятий спортом.

Следующая магнитная буря

Ученые предупреждают о повышении геомагнитного фона 24 и 27 мая. Сильные магнитные бури в это время маловероятны, но возбуждение магнитосферы может повлиять на наиболее чувствительных людей.

Ранее мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю.

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