Затяжная геомагнитная буря набирает обороты. Чем опасны метеоудары 20 мая

После 15:00 по московскому времени активность возмущений в магнитосфере начнет расти. Индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов — это слабая магнитная буря.
Геомагнитные удары способны воздействовать только на людей с ослабленным организмом. Предотвратить ухудшение самочувствия можно с помощью отдыха, сбалансированного рациона и регулярных занятий спортом.
Следующая магнитная буря
Ученые предупреждают о повышении геомагнитного фона 24 и 27 мая. Сильные магнитные бури в это время маловероятны, но возбуждение магнитосферы может повлиять на наиболее чувствительных людей.
Ранее мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю.
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