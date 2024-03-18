18 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Зависимость импорта бананов от Эквадора пытаются снизить ритейлеры

Крупные ретейлеры, ищут альтернативные пути закупки бананов, пишет «Коммерсантъ».

Бананы
Бананы
СС0

Дело в том, что неустойчивая политическая обстановка в Эквадоре из-за бунтов местных преступных группировок теперь беспокоит импортеров.

Сети уже начали поставки бананов из других стран. Однако Эквадор долгое время являлся основным поставщиком продукта. И на создание новой цепочки поставок уйдет несколько лет, указывает Газета.Ru. И это может привести к росту цен.

Ранее россиян предупредили о риске перебоев поставок бананов из-за мятежа в Эквадоре. Также эксперт рассказал, какие фрукты помогают справиться с бессонницей.

Среди них — бананы. В них содержатся магний и калий, которые помогают быстрее засыпать, а также триптофан, способствующий глубокому и спокойному сну.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость