Зависимость импорта бананов от Эквадора пытаются снизить ритейлеры

Дело в том, что неустойчивая политическая обстановка в Эквадоре из-за бунтов местных преступных группировок теперь беспокоит импортеров.

Сети уже начали поставки бананов из других стран. Однако Эквадор долгое время являлся основным поставщиком продукта. И на создание новой цепочки поставок уйдет несколько лет, указывает Газета.Ru. И это может привести к росту цен.

Ранее россиян предупредили о риске перебоев поставок бананов из-за мятежа в Эквадоре. Также эксперт рассказал, какие фрукты помогают справиться с бессонницей.

Среди них — бананы. В них содержатся магний и калий, которые помогают быстрее засыпать, а также триптофан, способствующий глубокому и спокойному сну.

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