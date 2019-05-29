Завод по утилизации мусора построят в Алтайском крае

Строительство будет вестись по нацпроекту «Экология». Завод будет перерабатывать отходы, начиная от первого до пятого класса опасности.
«Площадка определена. В течение следующего года будет вестись строительство завода. Завод закроет потребности края в недостающих мощностях по переработке отходов первого класса опасности — медицинских отходов», — сказал Попрядухин.
На эти цели компания выделит порядка 50 млн рублей частных инвестиций.
«До конца следующего года его строительство должно быть завершено. Конечно, он будет утилизировать не только медицинские, но и коммунальные отходы», — подчеркнул министр.
Предприятие включат в территориальную схему обращения ТКО в рамках реализации «мусорной реформы».