Завод по утилизации мусора построят в Алтайском крае

В Барнауле появится завод, который закроет потребность в переработке медицинских отходов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин. Как пишет «Интерфакс», строительством завода займется компания ООО «Эко Плюс».

Строительство будет вестись по нацпроекту «Экология». Завод будет перерабатывать отходы, начиная от первого до пятого класса опасности.

«Площадка определена. В течение следующего года будет вестись строительство завода. Завод закроет потребности края в недостающих мощностях по переработке отходов первого класса опасности — медицинских отходов», — сказал Попрядухин.

На эти цели компания выделит порядка 50 млн рублей частных инвестиций.

«До конца следующего года его строительство должно быть завершено. Конечно, он будет утилизировать не только медицинские, но и коммунальные отходы», — подчеркнул министр.

Предприятие включат в территориальную схему обращения ТКО в рамках реализации «мусорной реформы».