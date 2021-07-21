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Жизнь

Завод-поставщик кислорода в Алтайский край возобновил производство

Завод «Сибтехгаз» имени Ф. И. Кима в Новосибирске возобновил производство кислорода, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на губернатора НСО Андрея Травникова.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

На предприятии из-за неполадок с напряжением останавливались агрегаты по производству кислорода. Больницы обеспечивались «в ручном режиме».

«Завод обеспечивает так же Иркутскую область, Бурятию, Алтайский край. Наши соседи тоже почувствовали напряженную ситуацию с поставкой кислорода. Сейчас приняты дополнительные меры для повышения электроснабжения предприятия и работы заводов, чтобы любые форс-мажоры не приводили к таким авариям», — прокомментировал губернатор.

18 июля в соцсетях жители Алтайского края сообщили, что сразу на двух заводах по производству кислорода в регионе произошли поломки.

В краевом министерстве здравоохранения заявили, что факты аварий на заводах-поставщиках периодически действительно происходят, но дефицита кислорода в ковидных госпиталях края нет.

Позже министерство промышленности и энергетики Алтайского края обязало все энергокомпании обеспечить бесперебойное электроснабжение медорганизаций, оборудованных аппаратами ИВЛ и принимающих пациентов с коронавирусом.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал на барнаульском предприятии «Алтайстройдеталь» и узнал, как делают медицинский кислород для ковидных больных.

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