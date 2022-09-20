Завокзалье. Что скрывает барнаульский поселок Осипенко, и причем тут глина и кирпичи

Микрорайон Осипенко знаком многим. Горожане его именуют просто «Осипуха». Но не все знают, почему поселок получил такое название и кому принадлежали первые участки. Altapress.ru отправился на место, чтобы показать читателю необычные уголки квартала.

Поселок располагается в Железнодорожном районе. Начинается от ул. Телефонной, а заканчивается ул. Строительной 2-й.

Микрорайон возник в XIX веке вдоль реки Пивоварки. Здесь добывали глину и делали кирпичи. Десять участков в поселке арендовали для заводов по производству кирпича.

Здесь много частных домов, но жилой массив не ограничивается только ими. Также можно увидеть панельные трехэтажки и кирпичные пятиэтажки.

Восточная часть Осипенко находится рядом с железнодорожным вокзалом. Рядом с ней стоят заброшенные бараки.

В 1930-е годы поселок получил название в честь советской летчицы-героини Полины Осипенко.

Барнаульский поселок Осипенко. Altapress.ru.

В поселке есть три железных моста. Самый длинный начинается от пр. Коммунаров. На нем нет осветительных приборов. Вечером здесь находиться некомфортно.

Если посмотреть вниз на реку, там полно мусора. С июня приступили к очищению дна. За два месяца из Пивоварки извлекли 250 тонн мусора.