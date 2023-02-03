Земля, медицина, пенсия, льготы… Жители Алтайского края пожаловались Александру Терентьеву на нарушение их прав

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев в рамках региональной рабочей недели провел прием граждан по личным вопросам. Парламентарию предстоит разобраться с пенсионным стажем жительницы Барнаула; рассудить земельный спор чиновников Павловского района с селянином; разобраться в причинах ненадлежащих условий для проведения гемодиализа в Бийске; убедить власть в несправедливости отмены доплаты к пенсии за сельский стаж из-за переезда пенсионера в город.

Потерянное время

Жительница г. Барнаула рассказала на личном приеме депутату Госдумы, как стала жертвой потерянных документов. Она прилежно трудилась в столовой № 45 Железнодорожного района, которая часто меняла названия, но правки не визировались печатями. А у пенсионерки из стажа бесследно пропали три рабочих года с 1989 по 1992. Летом 2022 года она обратилась в тогда еще Пенсионный фонд за перерасчетом. Сотрудники посоветовали найти бывших сотрудниц столовой, которые могли бы подтвердить, что заявительница в это время работала. Свидетели пришли, подтвердили, показания оформили — а в перерасчете отказали из-за отсутствия оснований. Обращения пенсионерки в краевой архив также не принесли плодов — документы потерялись.

Александр Терентьев направил депутатский запрос в Социальный фонд России с просьбой помочь восстановить справедливость и вернуть пропущенные годы в трудовой стаж с соответствующим перерасчетом пенсии.

В рамках региональной рабочей недели Александр Терентьев провел прием граждан по личным вопросам. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Чья земля?

Житель п. Урожайный Павловского района в далеком 2001 году взял в аренду земельный участок, площадью 2500 кв. м. под строительство индивидуального жилого дома. Было постановление, заключен договор аренды, соглашение — все, как положено. Как говорится, стала семья жить поживать и добра наживать — построили дом, хозпостройки, обрабатывали огород… Пока в 2015 году по требованию администрации Павловского района из участка 2500 кв. м не был изъят кусок в 1500 кв. м., который выкупил заявитель. Оставшиеся сотки у селянина никто не изымал, и он не перестал ими пользоваться. Летом прошлого года была проверка, в результате которой заявителя обвинили в самовольном использовании этих 1293 кв. м. Заявитель подал возражение в Росреестр, который не смог сделать однозначный вывод — есть нарушение или нет. Ибо сарай для птиц и животных, который не вошел в границы выкупленного участка, был построен еще до предъявления требования администрации, то есть когда заявителю выделили все 2500 кв. м.

Александр Терентьев уже инициировал прокурорскую проверку по этому проблемному вопросу, и тогда надзорные органы сообщали, что разъяснили заявителю, как оформить эти выпавшие квадратные метры в аренду. Но дележка продолжается… Позиция заявителя категорическая — он ничего не захватывал. Павловские власти тоже непреклонны и никак не хотят принимать во внимание свое первое постановление. Александр Терентьев на личном приеме обозначил заявителю основания, на которые нужно опираться при защите своих прав. А также готовит повторный запрос в прокуратуру.

Неотложная помощь

Адвокат Адвокатской палаты Алтайского края сообщила депутату Госдумы о проблемах с прохождением процедуры гемодиализа в ЦГБ г. Бийска, большой очереди на проведение операций жителям региона, имеющим заболевания глаз, а также о необоснованных отказах пациентам в направлении их в другие субъекты для получения необходимой медицинской помощи. По словам юриста, установленные ею обстоятельства, требуют вмешательства депутата Государственной думы, потому что другие средства уже исчерпаны.

Заявительница рассказала о том, что в отделении очень старая аппаратура, которая требует диагностики, а возможно и утилизации. Аппарат при проведении жизненно важной процедуры ежечасно выходит из строя и чинится медсестрой постукиванием по нему. Были обращения бийчан в Минздрав края, прокуратуру — результатов нет.

В городе есть частные медицинские организации, способные обеспечить пациентов качественными медицинскими услугами. Но со стороны властей они не находят поддержки. В обращении заявительница предполагает, что министр здравоохранения Алтайского края осведомлен о существующем положении дел, но намеренно чинит препятствия, поскольку имеет родственные связи с главным врачом бийской Центральный городской больницы. Александр Терентьев незамедлительно обратился в прокуратуру для проверки всех доводов, указанных заявителем. А также поручил помощникам обобщить все жалобы в сфере медицины для постановки вопроса ребром перед всеми уполномоченными органами.

В рамках региональной рабочей недели Александр Терентьев провел прием граждан по личным вопросам. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Прописка и стаж

Почему старики не могут уехать из села и не потерять доплату за сельский стаж? Думается, что мало кто может дать ответ на этот абсурдный вопрос. Но этот абсурд имеет место быть. В часы личного приема депутату Госдумы позвонил пенсионер из г. Рубцовска, который как раз потерял право на доплату к пенсии, хотя 40 лет отдал сельскому хозяйству Поспелихинского района. В Рубцовск он уехал спустя три года после выхода на пенсию из-за полной разрухи социальной сферы села.

Александр Терентьев рассматривает возможность внесения законодательной инициативы, которая бы раз и навсегда исправила эту несправедливость по отношению к старикам, которые переехали в города до 2019 года.