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Жизнь

Жара наконец пришла на Алтай. Но с ливнями, грозами и шквалистым ветром

Начало холодного июня внесло коррективы в гардероб жителей Алтайского края — многие красовались в легких зипунах и дубленках, теплой осенней обуви. А в это время в европейской части России стояла жара.

Однако небесная канцелярия вдруг вспомнила, что сибирякам необходимо жаркое лето перед затяжной зимой.

Так, 7 июня в Алтайском крае днем прогнозируется до плюс 29 градусов тепла. В Барнауле — 26.

И настроение уже не испортит гроза с кратковременными дождями, грозами.

Единственное, что омрачит настроение — град. Но вдруг пройдет мимо и не стеной. Так-то и урожай хотелось бы собрать.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь.

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

Если климат изменится, то столицей России могут стать города-миллионники Новосибирск или Красноярск.

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