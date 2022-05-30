30 мая
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Жизнь

Жену и сына экс-чиновника Демина в Барнауле осудили за оскорбления и угрозы

Суд вынес приговоры родственникам осужденного ранее за взятку бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Его жена Ольга и сын Олег признали вину и раскаялись за оскорбления суда и угрозы оперативнику, пишет «КП — Барнаул».

На оглашении приговора Сергею Демину.
На оглашении приговора Сергею Демину.
Скриншот видео телеканала "Толк" / tolknews.ru

Женщину обвинили в неуважении к суду. Она объяснила, что была «в эмоциональном состоянии, поэтому высказала недовольство судье».

Сына, помимо неуважения к суду, обвинили еще и в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Он отправил оперативнику ФСБ сообщение и вдобавок позвонил.

Сотрудник воспринял угрозу реально, говорится в приговоре.

Суд приговорил Олега Демина к штрафу в размере 30 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на полгода. Его iPhone 8 Plus, с помощью которого совершалось преступление, обратили в доход государства.

Ольгу Демину приговорили к обязательным работам на 300 часов.

Напомним, вице-мэра Демина задержали в марте 2020 года после получения части взятки в размере 3,6 млн рублей. В сентябре 2021 года его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и оштрафовали на 15 млн рублей.

Ольга Демина и ее сын устроили скандал, матерными словами обвиняя судью и прокурора в некомпетентности.

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