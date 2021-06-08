Жесткий борец с коррупцией: экс-глава алтайского СК возглавил подмосковный главк

Бывший глава СУ СКР по Республике Алтай, генерал-майор юстиции Александр Стариков стал начальником аналогичного ведомства по Московской области.

Алтайское СУ СК он возглавил в марте 2014 года после скандала со «следователем-маньяком», указывают «Новости Горного Алтая».

Под руководством Старикова расследовался ряд резонансных уголовных дел, в том числе о коррупции (дело мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева и так далее).

«В результате Александр Стариков получил репутацию жесткого борца с коррупцией и генеральское звание», — отмечает издание.

В 2017 году он стал руководить СУ СК по Тульской области, с мая 2020 года исполнял обязанности главного следователя Подмосковья.

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