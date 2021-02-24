Алтайского «следователя-маньяка» Сатлаева просят выслать с Кипра. Новые подробности

Кипрские силовики хотят, чтобы Россия забрала себе бывшего следователя-маньяка Александра Сатлаева. Об этом написали «Новости Горного Алтая».

После поимки Сатлаева, который убежал из центральной тюрьмы в городе Никосия, некоторые общественные деятели высказались за то, что преступников из других стран нужно отправлять на родину, а не содержать за счет налогоплательщиков.

Это поддержал глава Ассоциации полицейских в отставке Нуреттин Чиракоглу, а также руководитель Ассоциации охранников Салих Каялы, отмечает издание.

Возможность законодательного урегулирования выдачи преступников в другие государства обсуждали и на встрече министра внутренних дел Кутлу Эврина с главой полиции Северного Кипра Ахмета Соялана сразу после поимки Сатлаева.

«Мы открыты для сотрудничества с международным сообществом по различным вопросам, в том числе по вопросам экстрадиции беглых преступников», — сказал председатель Народной партии Кудрет Озерсай.

Отметим, что Россия не признает Северный Кипр суверенным государством, дипломатических отношений между странами нет.

Побег

8 февраля Сатлаев сбежал из тюрьмы, отсидев чуть больше полутора лет. Как оказалось, он готовился к побегу: покупал в тюремной лавке рыбные консервы, «гражданскую» футболку и миниатюрный радиоприемник с часами. Об этом узнали местные СМИ.

Преступник проник в тюремный двор и спрятался в канализационном люке, откуда перебрался в кузов машины.

Спустя несколько часов его задержал ничего не подозревающий полицейский патруль, но беглец вновь скрылся, потеряв кроссовок.

Нуреттин Чиракоглу считает, что причина позднего реагирования на побег кроется в «ужасном состоянии никосийской тюрьмы»: там практически не осталось работающих камер видеонаблюдения, а решетки с окон легко снимаются.

Планировался переезд в новую тюрьму, но из-за коронавируса это отложилось. К тому же, из-за ковида многие полицейские находятся на карантине.

В итоге Сатлаева поймали на вилле в поселке Доганкёй. В жилище уже год как никого не было, и за зданием присматривал сосед, к которому во время подворного обхода обратились полицейские.

Он дал ключи о виллы. Полицейские увидели, что одна из комнат закрыта. Оказалось, что ее можно запереть только изнутри. Тогда полисмены решили вскрывать комнату. Там и прятался Сатлаев.

Задержание Александра Сатлаева на Кипре. Скриншот видео Задержание Александра Сатлаева на Кипре. Скриншот видео

Бывшего следователя Александра Сатлаева объявили в федеральный и международный розыск в августе 2019 года по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле. Несколько месяцев он успешно скрывался от правоохранителей, пока не объявился в криминальной сводке Северного Кипра осенью того же года.

На Северном Кипре Сатлаева находился в заключении после того, как его обвинили в нападении на девушку.

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений на женщин, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Как уже писал altapress.ru, на родине предварительное следствие по уголовному делу маньяка приостановили.