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Алтайского «следователя-маньяка» Сатлаева просят выслать с Кипра. Новые подробности

Кипрские силовики хотят, чтобы Россия забрала себе бывшего следователя-маньяка Александра Сатлаева. Об этом написали «Новости Горного Алтая».

Александр Сатлаев дает показания на Кипре.
Александр Сатлаев дает показания на Кипре.
https://www.gundemkibris.com/

После поимки Сатлаева, который убежал из центральной тюрьмы в городе Никосия, некоторые общественные деятели высказались за то, что преступников из других стран нужно отправлять на родину, а не содержать за счет налогоплательщиков.

Это поддержал глава Ассоциации полицейских в отставке Нуреттин Чиракоглу, а также руководитель Ассоциации охранников Салих Каялы, отмечает издание.

Возможность законодательного урегулирования выдачи преступников в другие государства обсуждали и на встрече министра внутренних дел Кутлу Эврина с главой полиции Северного Кипра Ахмета Соялана сразу после поимки Сатлаева.

«Мы открыты для сотрудничества с международным сообществом по различным вопросам, в том числе по вопросам экстрадиции беглых преступников», — сказал председатель Народной партии Кудрет Озерсай.

Отметим, что Россия не признает Северный Кипр суверенным государством, дипломатических отношений между странами нет.

Побег

8 февраля Сатлаев сбежал из тюрьмы, отсидев чуть больше полутора лет. Как оказалось, он готовился к побегу: покупал в тюремной лавке рыбные консервы, «гражданскую» футболку и миниатюрный радиоприемник с часами. Об этом узнали местные СМИ.

Преступник проник в тюремный двор и спрятался в канализационном люке, откуда перебрался в кузов машины.

Спустя несколько часов его задержал ничего не подозревающий полицейский патруль, но беглец вновь скрылся, потеряв кроссовок.

Нуреттин Чиракоглу считает, что причина позднего реагирования на побег кроется в «ужасном состоянии никосийской тюрьмы»: там практически не осталось работающих камер видеонаблюдения, а решетки с окон легко снимаются.

Планировался переезд в новую тюрьму, но из-за коронавируса это отложилось. К тому же, из-за ковида многие полицейские находятся на карантине.

В итоге Сатлаева поймали на вилле в поселке Доганкёй. В жилище уже год как никого не было, и за зданием присматривал сосед, к которому во время подворного обхода обратились полицейские.

Он дал ключи о виллы. Полицейские увидели, что одна из комнат закрыта. Оказалось, что ее можно запереть только изнутри. Тогда полисмены решили вскрывать комнату. Там и прятался Сатлаев.

Задержание Александра Сатлаева на Кипре.
Задержание Александра Сатлаева на Кипре.
Скриншот видео
Задержание Александра Сатлаева на Кипре.
Задержание Александра Сатлаева на Кипре.
Скриншот видео

Бывшего следователя Александра Сатлаева объявили в федеральный и международный розыск в августе 2019 года по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле. Несколько месяцев он успешно скрывался от правоохранителей, пока не объявился в криминальной сводке Северного Кипра осенью того же года.

На Северном Кипре Сатлаева находился в заключении после того, как его обвинили в нападении на девушку.

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений на женщин, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Как уже писал altapress.ru, на родине предварительное следствие по уголовному делу маньяка приостановили.

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