1 февраля
Коронавирус
﻿
Жизнь

Жилье богачей. Чем знаменито вековое здание будущего ковидного центра в Барнауле

Altapress.ru рассказывает, что известно об истории купеческой усадьбы, в которой планируют построить краевой ковидный центр. А также о ее владельце.

"Дом жилой" барнаульского купца Гавриила Грязного.
"Дом жилой" барнаульского купца Гавриила Грязного.
Яндекс.Карты

В конце 2022 года в управлении Алтайохранкультуры согласовали проект по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой», который находится на ул. Никитина, 134. Теперь там откроют краевой ковидный центр. Между тем у здания весьма богатое прошлое, связанное с барнаульским купцом Гавриилом Грязновым.

Зерно и крупы набирают обороты

История началась в пореформенное время, когда заметно расширилось предпринимательство купечества в мукомольном производстве, особенно крупчатном. В Алтайском горном округе оно относится к 1840-м годам, накануне реформы 1861 году здесь работали несколько крупчатных мельниц.

В их число входила и мельница барнаульского купца Гавриила Грязнова. Ее основали в 1886 году в селе Чернопятова Барнаульского округа.

Дом, который входил в усадьбу барнаульского купца Гавриила Грязного.
Дом, который входил в усадьбу барнаульского купца Гавриила Грязного.
2gis.ru/barnaul

Среди владельцев крупчатных мельниц преобладали гильдейские купцы: И. Богомолов, В. Горохов, Г. Грязнов и другие. Только зудиловская мельница была основана компанией отставных чиновников и военных во главе с К. Платоновым.

В начале 1890 годов крупчатные мельницы Алтайского округа производили 600−700 тыс. пудов муки. Ее не только сбывали на местном рынке, но и отправляли в Томск и города Восточной Сибири.

Усадьба зерноторговца

«Дом жилой» построили в начале ХХ века. Здание состоит из двух наземных этажей и цоколя. Первый уровень выполнен из красного кирпича, второй — из дерева. Есть фасадный декор, уникальная резьбы и деревянная пристройка. Площадь помещений — 265 кв. м.

Здание является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, находится в собственности края, а еще считается образцом городского деревянного жилого дома того времени.

Особняк и деревянный дом на ул. Никитина, 136 изначально входили в усадьбу крупного купца и торговца зерном Гавриила Грязнова. Его семья считалась одной из самых состоятельных, а фамилия была очень известной в дореволюционном Барнауле.

&quot;Дом жилой&quot; барнаульского купца Гавриила Грязного.
«Дом жилой» барнаульского купца Гавриила Грязного.
2gis.ru/barnaul

После смерти Грязнова в усадьбе жили его дети с женой. По словам барнаульского историка Даниила Дягтерева, они были «не семейные». После них дом национализировали.

Даниил Дягтерев,
историк

Впоследствии дом был национализирован, здесь размещались медицинские учреждения. Потом его законсервировали.

В последнее время здесь располагалась женская консультация, краевой центр здоровья и медпрофилактики. До них — медико-социальная экспертиза, филиал детской поликлиники и другие учреждения.

На сегодняшний день в доме находятся «Почта России» и Участковый пункт полиции № 4.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость