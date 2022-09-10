11 сентября
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Жизнь

85% жилых домов в Барнауле готовы к отопительному сезону

Почти 2,5 тыс. жилых домов получили акты готовности к отопительному сезону в Барнауле. Об этом сообщили на официальном сайте города.

В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.

Готовность Барнаула к отопительному сезону обсудили на очередном заседании штаба, которое провел замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский 9 сентября.

На данный момент паспорта готовности к зиме получили 2432 дома — 84,9% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением.

Полностью готовы к зиме все школы — 95 зданий, 192 помещения детских садов Барнаула, 35 — учреждений допобразования.

Акты готовности также получили все 44 котельные, ведомственные и муниципальные.

Подготовка почти завершена в больницах, поликлиниках и другие учреждениях здравоохранения. Паспорта получили 134 помещения из 145 — а это 92%.

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