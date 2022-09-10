85% жилых домов в Барнауле готовы к отопительному сезону

Готовность Барнаула к отопительному сезону обсудили на очередном заседании штаба, которое провел замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский 9 сентября.
На данный момент паспорта готовности к зиме получили 2432 дома — 84,9% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением.
Полностью готовы к зиме все школы — 95 зданий, 192 помещения детских садов Барнаула, 35 — учреждений допобразования.
Акты готовности также получили все 44 котельные, ведомственные и муниципальные.
Подготовка почти завершена в больницах, поликлиниках и другие учреждениях здравоохранения. Паспорта получили 134 помещения из 145 — а это 92%.