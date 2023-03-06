6 марта
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Жизнь

Жильцам разрушенного после взрыва дома в Новосибирске пришли счета за газ

Жильцам дома, разрушенного после взрыва газа, на ул. Линейной в Новосибирске пришли счета за газ и и вывоз мусора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Счеты.
Счеты.
СС0

Жильцов просят оплатить газ, вывоз мусора новому регоператору и направить деньги в фонд модернизации ЖКХ.

На сайте последнего указано, что в доме хотят сделать капремонт в 2024—2025 годах. В планах — отремонтировать фасад, подвал и электропроводку.

Возможно, эти данные устарели, так как в мэрии Новосибирска заявили, что дом восстанавливать не будут, а жилье люди получат из маневренного фонда.

Напоминаем, что взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на ул. Линейной в Новосибирске утром 9 февраля. Обрушилось два подъезда. Погибло 15 человек.

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