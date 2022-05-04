4 мая
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Жизнь

Житель Алтая украл из леса 12 сухих сосен, погрузив на прицепленную к «шестерке» конную телегу

В Алтайском крае мужчину обвинили в краже государственных деревьев из лесного насаждения, сообщает региональное МВД.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

Полицейские получили информацию, что 34-летний житель села Ракиты рубил деревья в Михайловском районе.

«В сентябре 2021 года в лесном массиве, расположенном в пяти километрах от населенного пункта, мужчина совершил хищение 12 сухостойных сосен», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин распилил деревья на трехметровые сортименты, погрузил их в переделанный из конной телеги прицеп для автомобиля ВАЗ-2106 и вывез на пилораму, где продал за 10 тыс. рублей.

Мужчина вину отрицать не стал и сознался в содеянном. Возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее другой житель Алтая срубил «на свою голову» одну сырорастущую сосну обыкновенную.

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