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Жизнь

Житель Алтая успешно прошел обучение у мошенницы за 580 тыс. рублей

В Алтайском крае мужчина решил обучиться для участия в торгах на бирже и оформил крупный кредит, сообщает региональное МВД.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

С жалобой в полицию обратился 47-летний житель села Краснощеково, у которого неизвестные с ноября 2021 года по февраль 2022 года похитили деньги.

«Мужчина рассказал, что зашел на сайт крупной компании, в окне появилась реклама, в которой сообщили о возможности бесплатного обучения для участия в торгах на бирже, и, перейдя по ссылке, прошел регистрацию с указанием своих личных данных», — пояснили в ведомстве.

На следующий день позвонила женщина, которая сообщила, что является представителем данной компании.

Неизвестная предложила установить платформу для торговли на биржевых рынках и заявила, что для получения прибыли необходимо следовать инструкциям, в частности, сделать первоначальный взнос — 17 тыс. рублей.

Несколько недель мужчина выполнял требования «консультанта». Он оформил в банке кредит на сумму 580 тысяч рублей и несколькими переводами перечислил деньги на указанные счета.

«Когда ему поступило очередное требование приобрести еще и страховку, потерпевший понял, что с ним общалась мошенница», — уточнили в МВД.

В полиции возбудили дело по факту мошенничества и в очередной раз попросили жителей края не верить каждому позвонившему и не перечислять всем подряд деньги.

Ранее жительница Алтая хотела получить прибыль от игры на бирже, а потеряла полмиллиона рублей.

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