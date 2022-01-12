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Жизнь

Житель Алтая в Новый год через окно пытался убить возлюбленного бывшей жены

В Алтайском крае мужчина почувствовал ревность и выстрелил в нового сожителя бывшей супруги, сообщает региональный СК.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Инцидент произошел 1 января в одном из сел Поспелихинского района.

«39-летний обвиняемый пришел в дом к своей бывшей супруге для того, чтобы выяснить отношения с новым возлюбленным женщины. Так как ранее между ними сложились неприязненные отношения на почве ревности, мужчина через окно выстрелил из принесенного с собой огнестрельного оружия в соперника, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

34-летний потерпевший выжил, его госпитализировали в больницу.

Сельчанина обвинили в покушении на убийство и отправили под стражу.

Ранее другой житель Алтая облил кипящим бульоном бывшую жену после дня рождения сына.

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