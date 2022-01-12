Житель Алтая в Новый год через окно пытался убить возлюбленного бывшей жены

Инцидент произошел 1 января в одном из сел Поспелихинского района.

«39-летний обвиняемый пришел в дом к своей бывшей супруге для того, чтобы выяснить отношения с новым возлюбленным женщины. Так как ранее между ними сложились неприязненные отношения на почве ревности, мужчина через окно выстрелил из принесенного с собой огнестрельного оружия в соперника, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в ведомстве.