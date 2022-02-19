Житель Алтая записал на видео встречу с глухарем. «Я не понял, что вы делаете в моем холодильнике»

Владимир отметил, что глухарь близко подошел к человеку — такое случается редко.

«Посчастливилось встретить самую смелую птицу в нашем лесу. Сложно предположить, что влияет на поведение глухаря, когда он абсолютно перестает бояться человека, но такое случается. Я получил массу незабываемых впечатлений, а глухарь теперь сможет похвалиться перед соплеменниками тем, что прогнал меня со своей территории, — рассказал сотрудник заказника.



На видео Владимир подчеркнул, что за все время его работы в заказнике — это его первая встреча с глухарем.

«Проводим маршрутный учет, ездим и считаем зверушек. И вот смотрите, какой красавец меня сегодня в лесу встречает. Очень редко такое бывает. За все время, сколько я связан с лесом, это первый раз такая ситуация. И самое обидное — сели батарейки на фотоаппарате. Сейчас такие кадры можно было бы сделать», — сказал он.

Сотрудник заказника пояснил, что скоро весна и у глухарей уже «настроение такое».

Ранее разгневанный глухарь напал на жужжащий в тихом сибирском лесу снегоход с туристами.