Жителей Алтая предупреждают о возможном падении частей ракеты

Жителей Республики предупреждают о возможном падении частей ракеты-носителя после ее запуска. Об этом сообщает Управление ГОЧС и ПБ по региону.

23 августа, в 8:08 по местному времени с космодрома «Байконур» состоится запуск ракеты-носителя «Союз- 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС — 24».

В связи с этим возможно падение отделившихся частей ракетоносителя. Предполагаемое место падения - Усть-Канский район.

Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными. Стоит избегать походов в лес и за пределы населенных пунктов.

Если вы увидели или обнаружили упавший фрагмент ракеты, то необходимо сообщить в администрацию сельского поселения.