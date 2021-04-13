70% жителей Алтайского края чувствуют себя счастливыми

Несчастными ощущают себя 25% жителей Алтайского края. Для счастливых респондентов по России составляет 64%, не счастливых — 29%.
Среди работающих жителей региона 41% отмечают, что именно работа приносит им ощущение счастья, и это самый высокий показатель в Сибири, а по всей стране он выше только в Крыму и Тюменской области (по 48%). Чаще всего такие ответы дают учителя и врачи.
Однако большинство респондентов из Алтайского края (66%), не связывают счастье и работу напрямую.
Главные причины, которые делают специалистов несчастливыми в своей работе — уровень заработной платы (70%), отсутствие карьерного роста (49%) и недостаток возможностей для профессионального развития (45%).
Больше всех довольны уровнем заработной платы ИТ-специалисты и менеджеры по продажам, а не приносит ощущения счастья зарплата представителям сферы гостеприимства, а также науки и образования.
Ранее власти предложили по уровню счастья россиян оценивать нацпроекты.