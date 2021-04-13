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Жизнь

70% жителей Алтайского края чувствуют себя счастливыми

70% опрошенных службой исследований hh.ru жителей Алтайского края считают себя счастливыми людьми. Больше всего довольных жизнью среди представителей индустрии спорта и красоты, а несчастных — среди работников банков и в автобизнесе.

Обь перед началом ледохода.
Обь перед началом ледохода.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Несчастными ощущают себя 25% жителей Алтайского края. Для счастливых респондентов по России составляет 64%, не счастливых — 29%.

Среди работающих жителей региона 41% отмечают, что именно работа приносит им ощущение счастья, и это самый высокий показатель в Сибири, а по всей стране он выше только в Крыму и Тюменской области (по 48%). Чаще всего такие ответы дают учителя и врачи.

Однако большинство респондентов из Алтайского края (66%), не связывают счастье и работу напрямую.

Главные причины, которые делают специалистов несчастливыми в своей работе — уровень заработной платы (70%), отсутствие карьерного роста (49%) и недостаток возможностей для профессионального развития (45%).

Больше всех довольны уровнем заработной платы ИТ-специалисты и менеджеры по продажам, а не приносит ощущения счастья зарплата представителям сферы гостеприимства, а также науки и образования.

Ранее власти предложили по уровню счастья россиян оценивать нацпроекты.

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