Жители Алтайского края получат 100 тыс. рублей на компенсацию расходов по газификации

В Алтайском крае отдельные категории льготников смогут получить по 100 тыс. рублей. Это компенсация расходов по газификации, сообщают в АКЗС.

13 января правительство региона расширило список граждан, имеющих право на льготы. Теперь выплаты положены:

Многодетным семьям,

Членам семей мобилизованных граждан,

Членам семей погибших ветеранов боевых действий.

В ближайшее время планируют предоставлять этим категориям льготников субсидии на покупку газового оборудования и оплату работ внутри границ земельного участка.

Кроме того увеличили размер материальной помощи до 100 тыс. рублей. На эти цели в бюджете края предусмотрено 150 млн рублей.

Если льготник подключил дом к природному газу, то он может обратиться за компенсацией. Или потребовать субсидию, если у него нет собственных средств.

По информации министерства строительства и ЖКХ региона, под программу догазификации в крае попадает 58 тыс. домовладений в 106 населенных пунктах.