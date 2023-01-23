23 января
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Жизнь

Жители Алтайского края получат 100 тыс. рублей на компенсацию расходов по газификации

В Алтайском крае отдельные категории льготников смогут получить по 100 тыс. рублей. Это компенсация расходов по газификации, сообщают в АКЗС.

Газ
Газ
СС0

13 января правительство региона расширило список граждан, имеющих право на льготы. Теперь выплаты положены:

  • Многодетным семьям,
  • Членам семей мобилизованных граждан,
  • Членам семей погибших ветеранов боевых действий.

В ближайшее время планируют предоставлять этим категориям льготников субсидии на покупку газового оборудования и оплату работ внутри границ земельного участка.

Кроме того увеличили размер материальной помощи до 100 тыс. рублей. На эти цели в бюджете края предусмотрено 150 млн рублей.

Если льготник подключил дом к природному газу, то он может обратиться за компенсацией. Или потребовать субсидию, если у него нет собственных средств.

По информации министерства строительства и ЖКХ региона, под программу догазификации в крае попадает 58 тыс. домовладений в 106 населенных пунктах.

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