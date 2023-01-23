Жители Алтайского края получат 100 тыс. рублей на компенсацию расходов по газификации

13 января правительство региона расширило список граждан, имеющих право на льготы. Теперь выплаты положены:
- Многодетным семьям,
- Членам семей мобилизованных граждан,
- Членам семей погибших ветеранов боевых действий.
В ближайшее время планируют предоставлять этим категориям льготников субсидии на покупку газового оборудования и оплату работ внутри границ земельного участка.
Кроме того увеличили размер материальной помощи до 100 тыс. рублей. На эти цели в бюджете края предусмотрено 150 млн рублей.
Если льготник подключил дом к природному газу, то он может обратиться за компенсацией. Или потребовать субсидию, если у него нет собственных средств.
По информации министерства строительства и ЖКХ региона, под программу догазификации в крае попадает 58 тыс. домовладений в 106 населенных пунктах.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!