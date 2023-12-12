12 декабря
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Жизнь

Жители Алтайского края жалуются на "вкусняшки", которыми кормят начальную школу

В селе Костин Лог в Мамонтовском районе родители удивились фруктам, которыми кормят их детей. Об этом сообщает "ЧБ Барнаул".

Плесень внутри граната.
Плесень внутри граната.
"ЧБ Барнаул"

Родитель заявил, что школьников кормят заплесневелыми гранатами.

Он иронично назвал это "вкусняшкой".

Ранее сообщалось, что специалист рассказал, почему полезно пропускать завтраки.

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