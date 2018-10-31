Жители алтайского села 20 лет не могут избавиться от бесхозного опасного тополя

20 лет жители села Катунское Смоленского района не могут избавиться от огромного старого тополя. Из-за того что дерево растет на границе территорий двух разных инстанций, никто не берет на себя ответственность избавить жителей села от опасного соседа.

С каждым ураганом с дерева кучей сыпятся ветки. Жители села опасаются, что однажды ветка может упасть на прохожего, или чего хуже само дерево упадет на близлежащий дом.

Рубить деревья на территории села должен муниципалитет. Но этот старый тополь частично растет в охранной зоне ЛЭП, пишут «Вести Алтай».

Юрий Голод, глава администрации Верх-Обского сельсовета, уточняет, что чтобы снести тополь, нужно на время убрать две линии электропередач, и работы вести должна обслуживающая ЛЭП организация.

Специалисты местного РЭС привели в порядок дерево в том месте, где оно находится в охранной зоне: обрезали ветки, которые могли повредить провода. Но местный житель Владимир Лыкасов уверяет, что этими работами электрики нарушили «парусность» дерева, и теперь давление ветра приходится на большие ветки, которые висят над его домом.

В местном сельсовете разводят руками: чтобы аккуратно убрать тополь, надо минимум 30 тысяч. В муниципалитете таких денег нет.

Сельчане даже обращались в МЧС, но пока нет какой-то чрезвычайной ситуации, спасатели не могут помочь.