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Жизнь

Жители Барнаула обратили внимание на выгул собак в популярном парке

В парке «Изумрудный» по-прежнему можно увидеть людей, выгуливающих своих собак без поводков, несмотря на установленные запрещающие знаки. Об этом пишет Barnaul 22.

В парке встречаются не только маленькие, но и крупные породы, которых водят не только по специальным дорожкам до площадки, обозначенным на схеме парка. При этом хозяева уверяют, что собаки дружелюбные.

Горожане задаются вопросом: почему же люди не соблюдают правила. Возможно, причина в том, что сами правила размещены в неприметных местах и не привлекают внимания посетителей. Например, на главном входе они представлены в виде большого текста, который сложно заметить.

Барнаульцы призывают администрацию парка навести порядок.

Ранее сообщалось, что собачий зоопарк может появиться в Барнауле.

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