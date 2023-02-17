Жители Бийска вздрогнули от сильного гула

Звук раздался около 11 часов 17 февраля. По словам очевидцев, гул стоял такой силы, что его услышали даже в Заречье.
Однако ничего страшного в нем нет. По информации «Бийского рабочего», никаких происшествий на ТЭЦ не происходило. Подобный шум сопровождает растопку котлов. Жители района АБ уже к нему привыкли.
На распространение шума повлияла и морозная погода — -20 градусов.
«В морозы звуковая волна распространяется быстрее и дальше из-за снижения водяного пара в воздухе и соответственно понижения сопротивления распространению звука», — пояснили в издании.
Ранее в Бийске разместили социальную рекламу против абортов. Она появилась на десяти остановочных павильонах, четырех рекламных конструкциях и одном мониторе СК «Заря».