Жители Бийска вздрогнули от сильного гула

Жителей Бийска потревожил сильный гул, раздававшийся из промзоны. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Звук раздался около 11 часов 17 февраля. По словам очевидцев, гул стоял такой силы, что его услышали даже в Заречье.

Однако ничего страшного в нем нет. По информации «Бийского рабочего», никаких происшествий на ТЭЦ не происходило. Подобный шум сопровождает растопку котлов. Жители района АБ уже к нему привыкли.

На распространение шума повлияла и морозная погода — -20 градусов.

«В морозы звуковая волна распространяется быстрее и дальше из-за снижения водяного пара в воздухе и соответственно понижения сопротивления распространению звука», — пояснили в издании.

Ранее в Бийске разместили социальную рекламу против абортов. Она появилась на десяти остановочных павильонах, четырех рекламных конструкциях и одном мониторе СК «Заря».