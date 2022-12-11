Жители многоквартирного дома замерзают в Бийске

По словам жильцов, температура в квартирах падает до -5 и -10 градусов. Они просят помощи.
Отмечается, что в морозы дом разогревается долго и только до середины. Верхний и нижний этажи становятся теплыми в последнюю очередь.
Жители дома обращались в УК, СГК и администрацию, но ситуация не изменилась.
Они сами меняют батареи и стояки, а также утепляют окна. Получается прибавить только несколько градусов.
В ноябре управляющая компания поставила большой промышленный насос и увеличила давление. В доме потеплело, но крайние квартиры получили недостаточно тепла.
Ранее стало известно, что жители алтайского села неделю живут без отопления.
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