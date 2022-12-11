Жители многоквартирного дома замерзают в Бийске

Жители многоквартирного дома на ул. Социалистической, 2б в Бийске замерзают, сообщают «Вести Алтай».

По словам жильцов, температура в квартирах падает до -5 и -10 градусов. Они просят помощи.

Отмечается, что в морозы дом разогревается долго и только до середины. Верхний и нижний этажи становятся теплыми в последнюю очередь.

Жители дома обращались в УК, СГК и администрацию, но ситуация не изменилась.

Они сами меняют батареи и стояки, а также утепляют окна. Получается прибавить только несколько градусов.

В ноябре управляющая компания поставила большой промышленный насос и увеличила давление. В доме потеплело, но крайние квартиры получили недостаточно тепла.

Ранее стало известно, что жители алтайского села неделю живут без отопления.