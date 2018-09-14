Жительница Алтайского края вырастила огромную метровую редиску

Женщина рассказала, что в возделывании овощей и растений не использовала удобрения. В 2009 году она купила пачку семян китайской редиски и до сих пор сажает их.

Нравится этот сорт за большой размер и отменный вкус. Его хоть в салат, хоть в окрошечку добавь — везде хорош, — рассказала Зинаида Храмцова.

Гигантский корнеплод женщина берегла для сельской выставки и долго не доставала из грядки.

Напомним, ранее жительница Барнаула Ольга Питель вырастила в огороде гигантскую тыкву. По примерным подсчетам, овощ весит 300 килограммов.