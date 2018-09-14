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14 сентября
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Жительница Алтайского края вырастила огромную метровую редиску

В Михайловском районе Зинаида Храмцова вырастила огромную редиску. Вес растения — 2,5 килограмма, пишет «Сельская правда».

Жительница Алтайского края вырастила огромную редиску.
Жительница Алтайского края вырастила огромную редиску.
mizinfo.ru

Женщина рассказала, что в возделывании овощей и растений не использовала удобрения. В 2009 году она купила пачку семян китайской редиски и до сих пор сажает их.

Нравится этот сорт за большой размер и отменный вкус. Его хоть в салат, хоть в окрошечку добавь — везде хорош, — рассказала Зинаида Храмцова.

Гигантский корнеплод женщина берегла для сельской выставки и долго не доставала из грядки.

Напомним, ранее жительница Барнаула Ольга Питель вырастила в огороде гигантскую тыкву. По примерным подсчетам, овощ весит 300 килограммов.

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