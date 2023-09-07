7 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жительница Барнаула хотела привезти родственникам пять кг золотых украшений из Турции

Накануне в аэропорту Толмачево Новосибирской области на таможне у жительницы Барнаула нашли пять кг золотых украшений, сообщает "Банкфакс".

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

57-летняя женщина только вернулась с отдыха из Турции. Несмотря на внушительную багаж незадекларированного товара, она пошла по «зеленому» коридору.

В ее сумке обнаружили браслеты, кольца, серьги, цепи, броши, заколки и зажимы для волос из драгоценных металлов. Всего насчитала 429 изделий.

Женщина заявила, что все украшения она взяла на рынке в Стамбуле и везла их как подарки своим родственникам. Документов, которые бы подтвердили цену товара, у нее не оказалось.

Все изделия изъяли и отправили на экспертизу для расчета реальной стоимости.

Ранее в нашем материале мы писали о том, какие алтайские ювелиры сумели прославиться и чем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость