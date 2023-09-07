Жительница Барнаула хотела привезти родственникам пять кг золотых украшений из Турции

57-летняя женщина только вернулась с отдыха из Турции. Несмотря на внушительную багаж незадекларированного товара, она пошла по «зеленому» коридору.
В ее сумке обнаружили браслеты, кольца, серьги, цепи, броши, заколки и зажимы для волос из драгоценных металлов. Всего насчитала 429 изделий.
Женщина заявила, что все украшения она взяла на рынке в Стамбуле и везла их как подарки своим родственникам. Документов, которые бы подтвердили цену товара, у нее не оказалось.
Все изделия изъяли и отправили на экспертизу для расчета реальной стоимости.
Ранее в нашем материале мы писали о том, какие алтайские ювелиры сумели прославиться и чем.