Жительница Барнаула обратила внимание на спиленные деревья, которые лежат с прошлого года.

Вокруг — грязь после перекопов, газон так и не восстановили, грунт не привезли, клумбы не засадили. Все это происходит между домами №4 и №8 по ул. Энтузиастов.
Такое отношение к благоустройству территории вызывает недоумение и разочарование. Особенно печально, что этот район посещают гости города, которые посещают зоопарк.
"Хочется верить, что администрация обратит внимание на эту ситуацию и примет меры для ее исправления", — отмечают в посте.
Ранее сообщалось, что барнаульцы до сих пор обеспокоены состоянием крыши после осеннего урагана.
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