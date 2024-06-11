С прошлого года администрация не может решить проблему с ремонтными бригадами: они оставили катушку и спиленные деревья, которые до сих пор никто не вывез. Об этом пишет "ЧБ Барнаул".

Жительница Барнаула обратила внимание на спиленные деревья, которые лежат с прошлого года.

Вокруг — грязь после перекопов, газон так и не восстановили, грунт не привезли, клумбы не засадили. Все это происходит между домами №4 и №8 по ул. Энтузиастов.

Такое отношение к благоустройству территории вызывает недоумение и разочарование. Особенно печально, что этот район посещают гости города, которые посещают зоопарк.

"Хочется верить, что администрация обратит внимание на эту ситуацию и примет меры для ее исправления", — отмечают в посте.

Ранее сообщалось, что барнаульцы до сих пор обеспокоены состоянием крыши после осеннего урагана.

Самое важное - в нашем Telegram-канале