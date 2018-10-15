Жительница Барнаула отсудила 400 тысяч рублей за гибель сына

Женщина, сын которой погиб на работе из-за несчастного случая, отсудила у его работодателя 400 тысяч рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Изначально в суде Центрально района женщине отказали в компенсации. Судья решил, что работодатель не несет ответственности за безопасность сотрудника, который был по факту субподрядчиком и действовал по своему усмотрению.

Добиться компенсации матери погибшего помогла прокуратура. Они доказали, что поскольку работа на высоте — это источник повышенной опасности, то согласно Гражданскому кодексу РФ ответственность за несчастный случай лежит на работодателе.

Судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры и взыскала с ответчика деньги.