18 марта
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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на «дикие веселья» соседей на 5−10 минут до утра с перерывами, а иногда и днем

В сообществе «Барнаул 22» опубликовали жалобу жительницы города на соседей, поселившихся в квартире за стеной.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Женщина по имени Валентина заявила, что ситуация у нее безвыходная, поэтому необходима срочная помощь.

«За стенкой поселились новые соседи. Веселье каждый день, гулянья в основном ночные — музыка на всю катушку, компания, крики, маты. Неоднократно вызывала полицию, все заявления ушли на рассмотрение администрации. Два раза вызывала участкового — не пришел, результатов никаких. Последнее время у соседей новое развлечение: после одиннадцати часов включают музыку, причем включат на 5−10 минут, затем некоторое время тишина, и так до утра. Вчера вызвала полицию, приехали — у соседей тихо, света нет, как полицейские уехали, так сразу началось дикое веселье», — написала жительница дома.

По ее мнению, со стороны соседей не просто нарушение закона о тишине, а «психическое издевательство».

Жилье сдается в аренду, при этом «собственники квартиры никаких мер не хотят принимать».

«Вчера отнесла заявление в прокуратуру. Свидетели данной ситуации — я и моя семья, поскольку с другой стороны и снизу квартиры пустые. Как жить в такой ситуации? Практически не дают спать и днем не всегда поспишь, тоже могут веселиться. Кто сталкивался с подобным? Какие выходы из ситуации?» — спрашивает Валентина.

В комментариях к записи посоветовали отключить соседям свет и запенить замки. Собственников жилья посоветовали сдать налоговикам, а также звонить им постоянно по ночам.

Ранее другая жительница Барнаула пожаловалась на курящих водителей маршруток и объявила на них фотоохоту.

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