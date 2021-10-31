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Жизнь

Барнаульцы хотят с кирпичом ходить по тротуару, где лужи стекаются под колеса машин

В паблике «Барнаул 22» рассказали о нелегкой судьбе пешеходов, которых автомобилисты постоянно обливают водой на отремонтированной улице.

Машина обрызгала пешехода.
Машина обрызгала пешехода.
110km.ru.

Житель Барнаула попросил обратить внимание на улицу Транзитную в сторону улицы Малахова.

Дорожное покрытие, по его словам, сделано так, что вся вода стекается к пешеходному тротуару.

«Идти там чистое мучение. Машины несутся мимо и окатывают грязной водой по пояс. Хочется уже с кирпичом в руках там передвигаться», — пожаловался барнаулец.

При этом уточнил, что не все водители проезжают по лужам на большой скорости — некоторые притормаживают, когда видят, что может пострадать человек.

В комментариях к записи отметили, что уважение между водителями и пешеходами — это, конечно, хорошо, однако необходимо требовать сделать дорогу нормально.

Впрочем, и ремонт не всегда помогает. Ранее в Бийске вновь появилась гигантская лужа на дороге, где накануне устранили проблему с лужами.

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