Жительница Барнаула рассказала, как даже на инвалидной коляске можно играть в театре и путешествовать автостопом

Массаж глюкофоном
— Барнаульский лагерь «Цветная планета», в котором проходят специализированные смены для детей с инвалидностью, на базе загородного лагеря, существует уже очень давно. До 18 лет я бывала там постоянно. А после начала приезжать туда как волонтер и заниматься с детьми музыкотерапией («лечение музыкой» — специфическая подготовка пациентов к использованию сложных терапевтических методов — прим. altapress.ru).
У нас в городе существует оркестр музыкотерапии «Импровиз» ─ это благотворительный социальный проект. Мы приезжаем, к примеру, в больницы, дома престарелых или просто на какие-нибудь фестивали и проводим медитации, релаксируем, снимаем музыкой стресс.
У нас огромное количество музыкальных инструментов: барабаны, флейта, маракасы, из этнических — глюкофон. С помощью него мы даже можем делать массаж. Инструмент помещается на спину, человек чувствует вибрации от игры.
Еще я занимаюсь больничной клоунадой. Мы с волонтерами надеваем яркие костюмы и играем с каждым ребенком, который находится на длительном лечении.
Быть на высоте
— В 2018 году я защищала проект «Авторский тур для людей с ограниченными возможностями» на молодежном форуме «Алтай. Территория развития». Проект занял первое место, и мне на его реализацию выделили грант в размере 100 тыс. рублей.
На эти деньги была организована поездка в Горный Алтай для пяти людей с ограниченными возможностями. Также вместе с нами поехали фотограф и пятеро волонтеров. За три дня мы побывали на смотровой площадке в селе Чемал, посетили музеи, где нам показали кости мамонта, побывали на источнике Аржан-Суу. А еще мы забрались на вершину горы Малая Синюха, специально для нас останавливали движение на канатной дороге.
Любовь к путешествиям от мамы
— На моем счету уже 15 стран. Я была в Португалии, Италии, Испании, Чехии, Германии. Моя мама раньше очень любила путешествовать. С ней мы посетили Китай, ОАЭ, добрались даже до португальского острова Мадейра — это небольшой островок в Атлантическом океане возле Африки.
В прошлом году мы с другом полетели в Индию, из Гоа до Мумбаи добирались на автобусе. Выяснилось, что там говорят на «жуткой ядерной смеси» индийского с английским, поэтому билет на автобус мы покупали полтора часа. Но даже там не было проблем с передвижением на коляске.
На коляске — автостопом
— Вот уже третий год я путешествую автостопом. Иногда одна, иногда с друзьями. Гиперопеки со стороны родственников никогда не было: родители за меня спокойны.
Я ездила по Алтайскому краю, с подругой объехала весь Казахстан, а в прошлом году побывала в Хакасии. До сих пор вспоминаю и приятно удивляюсь — когда подъехал мой троллейбус в Абакане, водитель вышел и опустил пандус. Этого очень не хватает в Барнауле.
Накануне путешествия я ищу на специальных сайтах, например, CouchSurfing.com, место для бесплатного ночлега. В крайнем случае могу остановиться на вокзале. Если ночь застала на трассе, — в придорожном кафе.
Путешествовать автостопом непросто. Бывает, стоишь пять минут и машина тут же тормозит, а иногда три часа никого. Кто-то останавливается просто из любопытства, узнать куда направляемся. Кто-то просто поздороваться и пообщаться, но места в машине нет: люди поговорят и уезжают.
Не Барнаул подстраивается под нас, а мы под город
— В столице края на электрической коляске передвигаться очень сложно из-за бордюров. В магазин иногда совсем «не зайдешь», если пандуса нет. Кнопки вызова персонала часто не работают.
Я самостоятельно передвигаюсь на общественном транспорте — просто прошу двух мужчин: «Помогите закинуться в автобус». Все без проблем.
Иногда некоторые люди, которые пытаются помочь, на самом деле могут навредить. Например, когда неожиданно сзади начинают подталкивать коляску. Они искренне не понимают, что если бы мне нужна была помощь — я бы сказала. Но на самом деле, со временем привыкаешь и не обращаешь на это внимание. Я просто благодарю человека, и говорю: «Спасибо, я сама».
В Москве более-менее начали что-то делать, там есть лифты для спуска в метро. Европа, конечно, более приспособлена для людей с инвалидностью — в Португалии почти на каждой станции есть такие лифты.
С юмором ко всему и благодарностью ко всем
— Я много путешествую, и постоянно вижу неадекватную реакцию в обществе на человека с инвалидностью. Такое часто бывает в России как в маленьких городах, так и больших. Самое страшное, что детям не объясняют с раннего возраста, что это такой же человек, не учат относиться хорошо. Родители говорят: «Отвернись, не смотри». Так делать нельзя, надо наоборот показывать, что все нормально, чтобы во взрослой жизни они реагировали на людей с инвалидностью адекватно.
Мне, не то чтобы обидно, когда меня называют инвалидом, но здесь важен контекст и интонация, а фразу «человек с ограниченными возможностями» я и сама пока произнесу — пройдет полгода. Мы с друзьями нашли такой вариант — «человек с особенностями здоровья». Шутим между собой: «Ты что, с особенностями?».
В Европе вообще не обращают внимание на человека в коляске или с костылем. Можно не думать даже — для них это обыденная ситуация и обычный человек в обществе. Инвалиды там живут простой жизнью — работают, путешествуют, то есть не так как в России, у нас даже пандусы не могут нормально сделать.
В любом случае, мне кажется, что главное мыслить позитивно. Если человек открыт для жизни, для общения, то и люди будут к нему открыты, и в любом случае поддержат.
О чем еще рассказала Маша Старцева
Об образовании
— В 7 лет меня отдали на обучение в школу-интернат, но спустя совсем небольшой промежуток времени учителя сказали: «Идите в обычную школу, вам тут, в принципе, делать нечего». Мне говорили, что там я получу больше знаний, поэтому со 2 класса я училась в гимназии № 42, которую закончила с золотой медалью.
Любовь к языкам началась у меня еще в школе, там мы учили немецкий язык, а английский был как дополнительный, поэтому в 2009 году я поступила в АлтГПУ на кафедру «Немецкой филологии».
О театре
— В экспериментально-психологическом театре «UNO» я играю уже третий год, мы ставим спектакли, делаем декорации и костюмы своими руками. Изначально, в труппе только я была «с особенностями здоровья», а сейчас нас уже трое.
О жалости
— Мне встречались люди с инвалидностью, которые пользуются своим положением просто для того, чтобы вызвать к себе жалость. Такие люди как те же попрошайки, которые стоят на дорогах и ничего не делают, только катаются и говорят: «Помогите». Меня это не раздражает. Просто, если решил просить денег на улице — придумай хотя бы что-нибудь, чему бы люди удивились или хотя бы просто улыбнулись. Можно играть на музыкальном инструменте, например.
Что известно о Маше Старцевой
Родилась 4 ноября 1989 года. Закончила АлтГПУ, кафедра «Немецкой филологии». Делает контент для социальных сетей. Иногда преподает детям немецкий язык по Skype.
Софья Житина