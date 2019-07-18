Жительница Барнаула рассказала, как даже на инвалидной коляске можно играть в театре и путешествовать автостопом

У 29-летней жительницы Барнаула Марии Старцевой врожденный диагноз — ДЦП, но не смотря на это она живет активной жизнью, путешествует автостопом и с помощью музыкотерапии помогает облегчить боль людям с инвалидностью.

Массаж глюкофоном

— Барнаульский лагерь «Цветная планета», в котором проходят специализированные смены для детей с инвалидностью, на базе загородного лагеря, существует уже очень давно. До 18 лет я бывала там постоянно. А после начала приезжать туда как волонтер и заниматься с детьми музыкотерапией («лечение музыкой» — специфическая подготовка пациентов к использованию сложных терапевтических методов — прим. altapress.ru).

У нас в городе существует оркестр музыкотерапии «Импровиз» ─ это благотворительный социальный проект. Мы приезжаем, к примеру, в больницы, дома престарелых или просто на какие-нибудь фестивали и проводим медитации, релаксируем, снимаем музыкой стресс.

Мария Старцева vk.com/debitosha

У нас огромное количество музыкальных инструментов: барабаны, флейта, маракасы, из этнических — глюкофон. С помощью него мы даже можем делать массаж. Инструмент помещается на спину, человек чувствует вибрации от игры.

Еще я занимаюсь больничной клоунадой. Мы с волонтерами надеваем яркие костюмы и играем с каждым ребенком, который находится на длительном лечении.

Быть на высоте

— В 2018 году я защищала проект «Авторский тур для людей с ограниченными возможностями» на молодежном форуме «Алтай. Территория развития». Проект занял первое место, и мне на его реализацию выделили грант в размере 100 тыс. рублей.

Мария Старцева vk.com/debitosha

На эти деньги была организована поездка в Горный Алтай для пяти людей с ограниченными возможностями. Также вместе с нами поехали фотограф и пятеро волонтеров. За три дня мы побывали на смотровой площадке в селе Чемал, посетили музеи, где нам показали кости мамонта, побывали на источнике Аржан-Суу. А еще мы забрались на вершину горы Малая Синюха, специально для нас останавливали движение на канатной дороге.

Любовь к путешествиям от мамы

— На моем счету уже 15 стран. Я была в Португалии, Италии, Испании, Чехии, Германии. Моя мама раньше очень любила путешествовать. С ней мы посетили Китай, ОАЭ, добрались даже до португальского острова Мадейра — это небольшой островок в Атлантическом океане возле Африки.

В прошлом году мы с другом полетели в Индию, из Гоа до Мумбаи добирались на автобусе. Выяснилось, что там говорят на «жуткой ядерной смеси» индийского с английским, поэтому билет на автобус мы покупали полтора часа. Но даже там не было проблем с передвижением на коляске.

На коляске — автостопом

— Вот уже третий год я путешествую автостопом. Иногда одна, иногда с друзьями. Гиперопеки со стороны родственников никогда не было: родители за меня спокойны.

Я ездила по Алтайскому краю, с подругой объехала весь Казахстан, а в прошлом году побывала в Хакасии. До сих пор вспоминаю и приятно удивляюсь — когда подъехал мой троллейбус в Абакане, водитель вышел и опустил пандус. Этого очень не хватает в Барнауле.

Мария Старцева vk.com/debitosha

Накануне путешествия я ищу на специальных сайтах, например, CouchSurfing.com, место для бесплатного ночлега. В крайнем случае могу остановиться на вокзале. Если ночь застала на трассе, — в придорожном кафе.

Путешествовать автостопом непросто. Бывает, стоишь пять минут и машина тут же тормозит, а иногда три часа никого. Кто-то останавливается просто из любопытства, узнать куда направляемся. Кто-то просто поздороваться и пообщаться, но места в машине нет: люди поговорят и уезжают.

Не Барнаул подстраивается под нас , а мы под город

— В столице края на электрической коляске передвигаться очень сложно из-за бордюров. В магазин иногда совсем «не зайдешь», если пандуса нет. Кнопки вызова персонала часто не работают.

Я самостоятельно передвигаюсь на общественном транспорте — просто прошу двух мужчин: «Помогите закинуться в автобус». Все без проблем.

Мария Старцева vk.com/debitoshatrip

Иногда некоторые люди, которые пытаются помочь, на самом деле могут навредить. Например, когда неожиданно сзади начинают подталкивать коляску. Они искренне не понимают, что если бы мне нужна была помощь — я бы сказала. Но на самом деле, со временем привыкаешь и не обращаешь на это внимание. Я просто благодарю человека, и говорю: «Спасибо, я сама».

В Москве более-менее начали что-то делать, там есть лифты для спуска в метро. Европа, конечно, более приспособлена для людей с инвалидностью — в Португалии почти на каждой станции есть такие лифты.

С юмором ко всему и благодарностью ко всем

— Я много путешествую, и постоянно вижу неадекватную реакцию в обществе на человека с инвалидностью. Такое часто бывает в России как в маленьких городах, так и больших. Самое страшное, что детям не объясняют с раннего возраста, что это такой же человек, не учат относиться хорошо. Родители говорят: «Отвернись, не смотри». Так делать нельзя, надо наоборот показывать, что все нормально, чтобы во взрослой жизни они реагировали на людей с инвалидностью адекватно.

Мне, не то чтобы обидно, когда меня называют инвалидом, но здесь важен контекст и интонация, а фразу «человек с ограниченными возможностями» я и сама пока произнесу — пройдет полгода. Мы с друзьями нашли такой вариант — «человек с особенностями здоровья». Шутим между собой: «Ты что, с особенностями?».

Мария Старцева vk.com/debitosha

В Европе вообще не обращают внимание на человека в коляске или с костылем. Можно не думать даже — для них это обыденная ситуация и обычный человек в обществе. Инвалиды там живут простой жизнью — работают, путешествуют, то есть не так как в России, у нас даже пандусы не могут нормально сделать.

В любом случае, мне кажется, что главное мыслить позитивно. Если человек открыт для жизни, для общения, то и люди будут к нему открыты, и в любом случае поддержат.

О чем еще рассказала Маша Старцева

Мария Старцева vk.com/debitosha

Об образовании — В 7 лет меня отдали на обучение в школу-интернат, но спустя совсем небольшой промежуток времени учителя сказали: «Идите в обычную школу, вам тут, в принципе, делать нечего». Мне говорили, что там я получу больше знаний, поэтому со 2 класса я училась в гимназии № 42, которую закончила с золотой медалью. Любовь к языкам началась у меня еще в школе, там мы учили немецкий язык, а английский был как дополнительный, поэтому в 2009 году я поступила в АлтГПУ на кафедру «Немецкой филологии». О театре — В экспериментально-психологическом театре «UNO» я играю уже третий год, мы ставим спектакли, делаем декорации и костюмы своими руками. Изначально, в труппе только я была «с особенностями здоровья», а сейчас нас уже трое. О жалости — Мне встречались люди с инвалидностью, которые пользуются своим положением просто для того, чтобы вызвать к себе жалость. Такие люди как те же попрошайки, которые стоят на дорогах и ничего не делают, только катаются и говорят: «Помогите». Меня это не раздражает. Просто, если решил просить денег на улице — придумай хотя бы что-нибудь, чему бы люди удивились или хотя бы просто улыбнулись. Можно играть на музыкальном инструменте, например.

Что известно о Маше Старцевой

Родилась 4 ноября 1989 года. Закончила АлтГПУ, кафедра «Немецкой филологии». Делает контент для социальных сетей. Иногда преподает детям немецкий язык по Skype.

Софья Житина