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Жизнь

Жительница Барнаула воспользовалась суетой мужчины и украла 30 тыс. рублей

В Алтайском крае женщина забрала деньги, оставленные в купюроприемнике банкомата, сообщает региональное МВД.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

С жалобой в полицию обратился 29-летний житель Барнаула, который лишился 30 тыс. рублей.

«В одном из банкоматов положил деньги в купюроприемник, однако в суете забыл нажать кнопку для завершения операции», — рассказали в ведомстве.

Женщина, стоящая в очереди к банкомату, забрала деньги и скрылась.

Полицейские задержали ранее судимую за кражу 46-летнюю жительницу. К этому моменту женщина успела потратить деньги.

Рецидивистке грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Ранее жительница Новосибирска забрала из банкомата чужие деньги и на всю сумму накрасилась в салоне красоты.

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