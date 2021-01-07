Жительница Барнаула захотела «пожрать икорки» и скупила банки по акции. А внутри «оранжевые тик-таки»

Девушка рассказала в паблике « Черный список Барнаул », как прикупила к новогодним праздникам банки с икрой по дешевой цене.

Жительница Барнаула стала обладателем «имитации икры», которую продают за 150 рублей. Банка имеет традиционную окраску и размер — подвох практически незаметен, если совсем не подумать о цене.

«Я немного сглупила, взяла не одну банку. Есть, конечно, ее можно, но ожиданий ноль. Повелась на низкую цену, наверное, очень хотелось „пожрать икорки“», — написала она.

По ее словам, икру продают в магазинах. При этом, как показало собственное расследование девушки, это «не икра из замороженного сырья, которая делается не на Камчатке, и не пробивается банка, а печатают сверху краской».

«Это явная подделка. Такие тик-таки в этих банках», — уверена девушка, в подтверждение опубликовав фотографии икринок с отсылкой к конфеткам Tic Tac в виде мелких драже.

В комментариях к записи намекнули, что цена в 150 рублей уже предельно ярко говорит о вероятном качестве деликатеса.

Кстати, килограмм икры в магазинах сейчас стоит от 4 тыс. рублей. Так что баночка, которая пленила покупательницу, обойдется рублей в пятьсот.

Ранее другая жительница Барнаула поведала историю, как ее муж ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь. Еще одна дама написала про пирожок, от которого даже кот убежал, а жительница Новоалтайска пожаловалась на ветклинику, где у кота отвалилось ухо.