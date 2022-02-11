Жительница Бийска не сразу поняла, что кто-то ходит по магазинам с ее банковской картой

С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, у которой с банковского счета пропали деньги.
«Женщина не сразу поняла, что обронила где-то пластиковую карту и поэтому не заблокировала ее», — рассказали в ведомстве.
Карту нашел 22-летний местный житель и решил воспользоваться моментом.
Мужчина совершил покупки в нескольких магазинах, потратив 8 000 рублей.
Бийчанин признал свою вину, ему грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета»
В МВД напомнили, что если вы нашли банковскую карту, то не следует ее использовать, поскольку вас все равно найдут, и лучше сообщить о находке в полицию.
Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.