Жительница Бийска не сразу поняла, что кто-то ходит по магазинам с ее банковской картой

В Алтайском крае задержали мужчину, который нашел банковскую карту и посетил несколько магазинов, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, у которой с банковского счета пропали деньги.

«Женщина не сразу поняла, что обронила где-то пластиковую карту и поэтому не заблокировала ее», — рассказали в ведомстве.

Карту нашел 22-летний местный житель и решил воспользоваться моментом.

Мужчина совершил покупки в нескольких магазинах, потратив 8 000 рублей.

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В МВД напомнили, что если вы нашли банковскую карту, то не следует ее использовать, поскольку вас все равно найдут, и лучше сообщить о находке в полицию.

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