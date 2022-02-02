Мальчика будут судить на Алтае за кражу денег с бабушкиной банковской карты

В Алтайском крае перед судом предстанет 14-летний подросток, укравший у своей бабушки несколько тысяч рублей, сообщает региональный СК.

Случай произошел в апреле 2020 года, когда подросток гостил у бабушки в одном из сел Тальменского района.

«Увидел банковскую карту. Воспользовавшись одним из приложений, при помощи СМС перевел с банковского счета потерпевшей на свою банковскую карту денежные средства в сумме 3 тысячи 500 рублей», — рассказали в ведомстве.

Деньги мальчик потратил на личные нужды. Вину он признал и полностью возместил ущерб.

Уголовное дело направили в суд. Подростку грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба» (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ).

Также предусмотрены иные меры наказания: штраф в размере 100−500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период 1−3 года, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового.

Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Ранее в Новоалтайске 17-летний подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью.