2 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мальчика будут судить на Алтае за кражу денег с бабушкиной банковской карты

В Алтайском крае перед судом предстанет 14-летний подросток, укравший у своей бабушки несколько тысяч рублей, сообщает региональный СК.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Случай произошел в апреле 2020 года, когда подросток гостил у бабушки в одном из сел Тальменского района.

«Увидел банковскую карту. Воспользовавшись одним из приложений, при помощи СМС перевел с банковского счета потерпевшей на свою банковскую карту денежные средства в сумме 3 тысячи 500 рублей», — рассказали в ведомстве.

Деньги мальчик потратил на личные нужды. Вину он признал и полностью возместил ущерб.

Уголовное дело направили в суд. Подростку грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба» (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ).

Также предусмотрены иные меры наказания: штраф в размере 100−500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период 1−3 года, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового.

Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Ранее в Новоалтайске 17-летний подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость