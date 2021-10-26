Жительницу Алтая отправили в колонию за уклонение от алиментов на трех детей

Жительницу Красногорского района лишили родительских прав на трех детей, при этом обязали выплачивать алименты на содержание.
В 2020 году женщину привлекли к административной ответственности за уклонение от алиментов.
«Будучи официально трудоустроенной и получая ежемесячную зарплату, скрыла факт от судебного пристава», — рассказали в ведомстве.
В 2021 году освободилась из мест лишения свободы. На учет в службу занятости населения не встала, алименты намеренно не выплачивала, добровольной помощи детям не оказывала.
В итоге женщина накопила задолженность в размере более 1,5 млн рублей.
Суд, учитывая возможность исправления жительницы края, отправил ее на 4 месяца в колонию-поселение.
Ранее altapress.ru рассказал истории барнаульских мужчин, которые воспитывают детей «и за себя, и за маму».