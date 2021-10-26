Жительницу Алтая отправили в колонию за уклонение от алиментов на трех детей

В Алтайском крае осудили мать троих детей, накопившую долги по алиментам на 1,5 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Жительницу Красногорского района лишили родительских прав на трех детей, при этом обязали выплачивать алименты на содержание.

В 2020 году женщину привлекли к административной ответственности за уклонение от алиментов.

«Будучи официально трудоустроенной и получая ежемесячную зарплату, скрыла факт от судебного пристава», — рассказали в ведомстве.

В 2021 году освободилась из мест лишения свободы. На учет в службу занятости населения не встала, алименты намеренно не выплачивала, добровольной помощи детям не оказывала.

В итоге женщина накопила задолженность в размере более 1,5 млн рублей.

Суд, учитывая возможность исправления жительницы края, отправил ее на 4 месяца в колонию-поселение.

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