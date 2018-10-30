Мужчину будут судить за стрельбу по полицейским и туристам на Алтае

В Республике Алтай в суд направили уголовное дело жителя Артыбаша, который угрожал убийством туристам и стрелял в их сторону, а потом обстрелял полицейских. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Жителя Артыбаша обвиняют в угрозе убийством и применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 7 сентября 2018 на берегу Телецкого озера. Обвиняемый подплыл на лодке к туристам, кричал, чтобы они ушли, угрожал. После этого показал ружье и выстрелил в сторону отдыхающих.

Вскоре полицейские заметили подозрительного мужчину в районе кордона Ижон Турочакского района. У него проверили документы на оружие и охоту, а потом поднялись на борт служебного катера. В этот момент мужчина несколько раз выстрелил в сторону судна и полицейских из гладкоствольного огнестрельного оружия «CH 4401».