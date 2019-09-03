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Жизнь

Жителям Алтайского края предлагают самим выбрать, как преобразить родные села

В Алтайском крае продолжается прием заявок на конкурс местных инициатив. Каждый из победивших проектов бюджет готов поддержать на 700 тыс. рублей.

Село. Дорога.
Село. Дорога.
altdor.ru

С помощью проекта можно решить ряд социально значимых проблем: создание и обустройство детских и спортивных площадок, восстановление дорог, проведение линий уличного освещения, ремонт систем водоснабжения, восстановление объектов культуры и другое.

Наиболее востребованными проектами в 2019 году стали детские (27%) и спортивные (15%) площадки, объекты культуры (22%), водоснабжения (7%), освещения (6%), дороги (6%), сообщает официальный сайт региона.

Принять участие в поддержке инициатив могут все сельские населенные пункты. Проект должен быть направлен на развитие объекта общественной инфраструктуры и выбран жителями в качестве приоритетного.

Завершить его реализацию необходимо в течение года, в котором предоставляется субсидия. Софинансирование проекта за счет бюджета муниципального образования составляет не менее 10% общей стоимости проекта. Денежный вклад населения — не менее 5%.

Заявку можно подать на сайте проекта алтайпредлагай.рф.

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